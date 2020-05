Riigikogu aseesimees ja endine Euroopa Komisjoni transpordivolinik Siim Kallas (RE) ütles "Ringvaates", et kui Rail Balticu projekt pooleli jääb, peab Eesti kogu siiamaani saadud raha Euroopa Liidu eelarvesse tagasi maksma. See raha on Kallase sõnul suurusjärgus üle miljardi euro.

"Kui projekt jääb pooleli, millegi pärast otsustatakse, et kõik - edasi me ei tee - siis tuleb kogu raha, mis on siiamaani välja käidud, tagasi maksta Euroopa Liidu eelarvesse," ütles Kallas.

"Palju õnne. Vaat nii. Nii on see süsteem," märkis Kallas lisades, et tegemist on miljardilise suurusjärguga.

Kallas rõhutas, et kui kokkulepitud kavast aga peetakse kinni, siis rahastamine jätkub.

"Tegemist on ülisuure projektiga. Mitte midagi nii suurt Eestis ka tõenäoliselt mitte kunagi ei tule. See ei ole niisama, et kuskil on mingi kaust laua peal, vaid see on suure, Euroopa transpordipoliitika osa. Selle rahastamine on otsustatud nõndanimetatud Euroopa ühisrahastu tasandil. Sa ei saa niimoodi võtta, et me nüüd paneme selle kausta teise riiulisse ja lihtsalt ei tee midagi. See otsus on väga suur," lausus Kallas.

Kallas märkis, et tema võtab Helme väljaütlemisi tõsiselt ja nimetas seda iseendale jalga tulistamiseks.

"See ei ole ainult komöödia. See on ikkagi tõsine. Kui nad on oma valijatele lubanud, et nad selle projekti kinni keeravad, siis eks nad üritavad. Ja kuna nende mõju valitsuses on kolossaalne, see tähendab, et tegelikult teised jäävad kõik varju, siis ma ikkagi oleksin mures," lausus Kallas.

Kallase sõnul pannakse valitsusliikmete väljaütlemisi tähele ja EKRE-l on võimalus Rail Balticu projekt ka nurja keerata.

"Kui nad on ikkagi nii tugevad nagu nad täna valitsuses on ja kui nad kogu Isamaa ja Keskerakonna valitsuse panevad oma tahte järgi tegutsema, siis on loomulikult see võimalik tuksi keerata," rääkis Kallas.

Kallase sõnul näitavad siiski kõik märgid, et projektiga liigutakse edasi. "Sumin on sumin, aga ma arvan, et see tehakse ära," ütles Kallas.

EKRE esimees, siseminister Mart Helme ütles eelmisel nädalal TRE raadio saates "Räägime asjast", et tegelikkuses Rail Balticu projekt seisab, ja see on suurel määral tänu sellele, et EKRE on selle seisma pannud.

Peaminister Jüri Ratas ütles sellepeale, et ta toetab Rail Balticut ja ta töötab selle valmimise nimel.