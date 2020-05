President Kersti Kaljulaid ütles reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et see on küll ebameeldiv, aga majanduslikult täiesti mõistetav, et paljud ettevõtted, keda kriis väga suurelt mõjutanud pole, saavad kasutada toetusmeetmeid sama palju kui need, kes seda rohkem vajavad.

"Kui sa annad inimestele võimaluse võtta haigusleht alates esimeset haiguspäevast ja avada see ise, siis kõik need inimesed ei ole haiged, kes seda teevad. Kui sa annad välja lubaduse, et sa toetad kõiki ettevõtteid sektorist ja regioonist sõltumata, siis üritavad seda meedet kasutada võimalikult paljud. Muu hulgas ka need, kes tegelikult näevad ka ette, et nad satuvad raskustesse mõne kuu pärast," selgitas Kaljulaid.

President rõhutas, et riigi käitumine kriisis on suuresti seotud valitsuse poliitilise ideoloogiaga. Ta tõi välja, et inimesed ei peaks valimistel keskenduma mitte erakondade antud lubadustele, vaid just ideoloogiale.

Eesti Nokiaks peab Kaljulaid IT-sektorit, millel on tema hinnangul kõva kasvupotentsiaal. "Kui sa lähed täna mõnes teises riigis pakkuma mõnda e-teenust ja ütled, et sa tuled Eestist, siis see on samamoodi nagu sa läheks sisekujundust pakkuma tulles Taanist või juustu tulles Itaaliast," ütles president ja nimetas IT-sektorit Eesti märgiks.

Madalam sotsiaalmaks IT-ettevõtetele

Kaljulaid ütles, et praegu on Eesti maksusüsteem kaldu kapitaliinvesteeringute suunas ja see võiks idee poolest muutuda. "See tulumaksuvabastus reinvesteeritud kapitalilt tähendab seda, et ettevõttel on hästi kasulik püstitada uus tootmisliin ja tõsta niimoodi oma tootlikkust. Ja see on olnud meile hea meede," ütles president. Ta lisas, et arvestades teenusmajanduse arengut, võiks potentsiaalselt luua uue režiimi, mille läbi peaksid IT-ettevõtted tasuma vähem sotsiaalmaksu.

"Ettevõtja palgakulu on tema ettevõttest 60 kuni 80 protsenti. Tihi on eriti IT-sektoris põhiline vara nende töötaja ja see on ka nende põhiline kulu. Siis võiks olla meetod, kuidas vastavalt sellele, kui suur proportsionaalselt on sinu palgakulu sinu kulubaasist, tõepoolest lubada neil tasuda väiksemat sotsiaalmaksu," selgitas Kaljulaid.

Samas sotsiaalmaksu vabastuse kriisimeetmena seadis Kaljulaid küsimuse alla ja ütles, et oluline on vaadata, kas ja mida võidaks sellest tavainimene.

Lisaks pakkus president välja idee kehtestada ka Eestis automaks. Kütuseaktsiisi langetamine aitab Eesti ettevõtetel Kaljulaidi sõnul Läti ja Leeduga konkurentsis püsida, aga sellest peakski just võitma ettevõtlus mitte kõige jõukam tarbija.

Presidendi hinnangul ei tuleks Eestis toota, kui tööjõudu ei jätku ja tootmine tuleks viia välismaale. "Kui me hoiame väljuva tööturu lahti ja sisenava paneme kinni, siis minu arvates see on liitmise ja lahutamise tehe, isegi korrutada pole vaja. Sa saad aru, et sinu enda majanduse maht selle tulemusena kahaneb," ütles Kaljulaid.

President tõi välja, et möödunud aastal tuli ootamatult pool majanduskasvust võõrtööjõu arvelt, aasta varem oli selleks kolmandik.

Regionaliseerumine globaliseerumise asemele

Samas usub president, et globaliseerumine näiteks toidutootmises väheneb ja regionaliseerumine kasvab. Ühe ideena, saaksid väikesed talud ja tootjad ise oma kauba kohalikesse poodidesse viia ja inimesed on valmis neid tooteid ka ostma.

"Tegelikult meile eurooplastena on jahmatav vaadata, kui suured on erinevused erinevates sotsiaalsetes gruppides sellesse haigusse jäämises ja suremises justnimelt Ameerika Ühendriikides. See euroopalik mudel, kus ligipääs tervisehoiule on palju üldisem, me maksame selle eest ja see on kallis. Aga see on andud meile kindlustunde, et me ei näe selliseid lokaalsed katastroofe ühes või teises rahvusrühmas või riigis," ütles Kaljulaid USA tervisehoiu olukorra kohta.

President ütles, et tema hinnangul ei jää kärpimata ka riigiametnike palgad.

Saatejuht Igor Rõtovi küsimusest, mida plaanib president teha pärast ametiaja lõppu, põikles Kaljulaid esialgu kõrvale ja rääkis turvalisest andmete kaevandamist ja tehisintellekti vajalikkusest. Samas lõpuks vastas president küsimusele, öeldes, et teeb tööd viimase tööpäevani ja ei kavatse oma edasist karjääri sel ajal planeerima hakata.

Kaljulaid lisas, et tema meelest on presidendi roll siiski riigis vajalik, et kaitsta põhiseadust eelnõusid tagasi lükates ning ametnikele nende õiguseid ja kohustusi meelde tuletades. Aga tuleb osata valida õigeid kohti, kus sellkuda, ütles Kaljulaid.