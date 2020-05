Prokurör taotleb Jõhvi korruptsiooniprotsessis rahalisi karistusi

Esimeses kohtuastmes on lõpule jõudmas Jõhvi korruptsiooniprotsess, kus algsed süüdistused on osaliselt kokku sulanud.

Kolmest 2018. aasta 9. jaanuari hommikul kaitsepolitsei poolt kinni peetud naisest ühe, Jõhvi valla sotsiaalteenistuse toonase juhi Sirli Tammiste vastu on tänaseks süüdistustest loobutud. Altkäemaksu süüdistuses ootavad kohtuotsust Jõhvi volikogu liige Niina Neglason ja tervisehoiuteenuseid osutava OÜ Corrigot ja selle juht Tiiu Sepp. Neglasoni kahtlustatakse ka toimingupiirangute rikkumises. Altkäemaksu andmises juriidilise isikuna kahtlustatakse ka OÜd Corrigo.

Protsessi käiku kajastava ajalehe Põhjarannik tegevtoimetaja Erik Kaldale jäi arusaamatuks, miks oli vaja teha nii jõulisi samme kahtlustatavate kinnipidamisel.

"Kolm naisterahvast võeti käigu pealt kinni ja pandi ööpäevaks arestikambrisse. See ei tundu kuidagi põhjendatud millegi muuga kui psühholoogilise surve avaldamisega. Et viia inimesed psühholoogiliselt rivist välja ja siis on võimalik surve all võibolla saada tunnistusi, mida nad muidu tavaoludes ei teeks ega ütleks enda vastu. See on selline kahetsusväärne praktika, mida mõnikord meie õiguskaitseorganite puhul võib täheldada," nentis Kalda.

Ringkonnaprokurör Kalmer Kask loobus süüdistuse sellest osast, et Jõhvi volikogu esimehena Corrigole väidetavalt sobivaid otsuseid teinud Niina Neglason sai ettevõttele töötervishoiu ekspertarstina teenuseid osutades teiste arstide ees eelised, mida saaks käsitleda altkäemaksuna.

Erik Kalda sõnul ootab ta huviga, kas kohtunik leiab süüdistuses alles jäänud episoodides korruptsiooni tunnuseid.

"Selles asjas mindi väga sõjakalt peale, olles kindlad, et tegu on sajaprotsendilise juhtumiga. Seda võib öelda, kui me nägime neid pressiteateid, kus räägiti väga kindlas kõneviisis nende inimeste väidetavatest süütegudest.

Minu tunde järgi on õiguskaitseorganid tegutsenud sellisel põhimõttel, et kraabime võimalikult palju asju siia kokku, viime kohtusse ja eks siis vaatame, et midagi ikka külge jääb. Nüüd on suured tükid küljest ära kukkunud. Väikesed tükid on jäänud külge. Eks siis saab näha kohtuotsusest, kas need viimased tükid jäävad või ei jää," ütles ajakirjanik.

Viru maakohtu esimees kohtunik Astrid Asi kuulutab kohtuotsuse välja juunikuu viimase päeva hommikul.

Prokurör on taotlenud karistada Niina Neglasoni 21 510 euroga, Tiiu Seppa 2835 euroga ja OÜd Corrigo 8000 euroga.