Ükski lennufirma ei ole teatanud mõne enne kriisi Tallinnast töös olnud liini sulgemisest ning pigem ollakse huvitatud esimesel võimalusel uuesti lendamisest, ütles Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe. Ta märkis, et lennujaama esmane eesmärk on 10 lennuliini taastamine.

Pärgmäe ütles ERR-ile, et Eesti jaoks kõige tähtsamad 10 sihtkohta on Helsingi, Riia, Frankfurt, Stockholm, London, Varssav, Oslo, Moskva, Kopenhaagen ja Berliin.

"Lennufirmad oleks huvitatud juba liine avama, aga otsuste raskuskese on tervishoiu ekspertide peal," sõnas Pärgmäe.

Pärgmäe rääkis, et seni kuni riikide vahel kehtib 14-päevane karantiininõue, ei saa ka rääkida mugavast lendamisest.

Ta lisas, et nende liinide, mis enne kriisi töös olid, sulgemisest ükski firma teatanud ei ole. "Käib töö, et samm-sammult tuua liinid tagasi. Küsimus on nõudluse taastamises," sõnas Pärgmäe.

Pärgmäe lausus, et riikide vahel, kus epidemioloogiline olukord on parem, võiks üsna pea lennuliikluse avada, näiteks mai lõpust.

Eriolukorra ajal lendamist jätkanud Lufthansa Tallinna ja Frankfurdi vahelise liini täituvus varieerub tema sõnul 30-st kuni 128-ni.

Alates sellest nädalast on Pärgmäe sõnul lennuplaanis Finnairi igapäevased lennud Tallinna ja Helsingi vahel ja kui nõudlust on, siis alates järgmisest nädalast hakkavad need toimuma kaks korda päevas.

Mai lõpust võivad taas alata Wizzairi lennud Tallinna ja Kiievi vahel.

Ungari lennufirma Wizzair avab juulis uue lennuliini Viini ja Tallinna vahel. Aprilli lõpus teatas lennufirma, et alustab 2. juulil kolm korda nädalas lendamist Tallinn-Lviv ja Tallinn-Harkiv liinidel.

Enne koroonakriisi sai Tallinnast lennata 36 sihtkohta, nende seas ka hooajalised liinid.