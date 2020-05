Erakond Eestimaa Rohelised peasekretär Joonas Laks ütles, et Roheliste puhul pole mõtet võimalikust pankrotist rääkida. Ta märkis, et erakond prognoosib kõikide võlgnevuste tasumist aasta lõpuks.

"Oleme ühes paadis väga paljude ettevõtete ja ühingutega, kelle eelmisel aastal tehtud finantsprognoosid ei realiseeru. Oleme komisjonile esitanud uue finantsplaani pärast esimese kvartali väiksemat laekumist, kus prognoosime sarnaselt parlamendierakondadele kõikide võlgade tasumist hiljemalt aasta lõpuks," ütles Laks ERR-ile.

"Tänaseks on 2011. aasta võlgadest tasumata vaid Raik Vürsti kuluaruanne 44,47 eurot, sest meil pole olnud võimalik temaga ühendust saada. Tegime katse see summa ka riigikassasse ära maksta, aga sellega ei olnud komisjon nõus ja kandis raha tagasi kuna nende andmetel on isik veel elus. Seega kasutaksime võimalust ja paluksime ka meedia vahendusel Raik Vürstil meiega ühendust võtta, et saaksime talle võla ära maksta," lisas Laks.

Laks rääkis, et Rohelised on sõlminud maksuametiga ajatamise kokkuleppe tasumata jäänud sotsiaalmaksu osas ja erakond tasub neile igakuiselt 165 eurot.

"Mitmete ettevõtete puhul on olukord selline, kus ülekannet ei olegi võimalik kohe teha, kuna ettevõte on likvideeritud ja kontod suletud. Ootame ERJK juhiseid selliste olukordade lahendamiseks, aga sunniraha määramise soovi järgi võib arvata, et pigem tahetakse meile lihtsalt trahv välja kirjutada," rääkis Laks.

"Üks suur ülekohus, mis on veel komisjonil meie osas lahendamata on see, et vaatamata suurele huvile meie tegevuse üle järge pidada, kuigi me maksumaksjate raha ei kasuta, pole me siiamaani saanud kutset osaleda komisjoni istungitel, kus on esindatud viis teist erakonda, kelle üle järelevalvet teostatakse," sõnas Laks.

"Pankrotist ei ole meie puhul põhjust rääkida. Riigikogus tometab praegu kolm erakonda, kelle finantsseis on meist märksa halvemas seisus. Tõsi, kaks opositsioonis, aga üks ka isegi valitsusvastutust kandes," ütles Laks lõpetuseks.

ERJK tegi Eestimaa Rohelistele mullu 12. oktoobril ettekirjutuse, milles kohustati erakonda tagastama keelatud annetusena käsitletavad pikaajalised bilansilised võlad oma võlausaldajatele. Rohelised vaidlustasid ettekirjutuse kohtus, kuid kohus otsustas 26. juunil kaebust mitte rahuldada. Rohelised halduskohtu otsust ei vaidlustanud.

ERJK esimees Liisa Oviiri sõnul on Erakond Eestimaa Rohelised endiselt maksejõuetu: netovara on negatiivne 38 000 euro ulatuses, samas lühiajalised kohustused moodustavad 40 000 eurot. Erakonna eelmisel aastal esitatud finantsplaan pole realiseerunud.