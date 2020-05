Riigikohus teatas märtsi keskel, et jättis menetlusse võtmata Levikom Eesti OÜ kassatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale, millega kohus leidis, et riik pole 5G konkursi tingimustega eksinud.

Levikom käis õigust nõudmas kolmes kohtuastmes, kuid kõik kohtud andsid õiguse riigile.

Majandusministeeriumits öeldi ERR-ile, et eriolukord pole lubanud konkursiga siiski viimase kahe kuu jooksul edasi minna.

"Tõsi, kui riigikohtu otsus tuli saime jätkata konkursi läbiviimisega. Paraku aga seoses eriolukorraga pikendasime 5G sagedusala konkursi avalduste esitamise tähtaega, uus tähtaeg on 18. juuni kell 23.59," ütles ministeeriumi pressiesindaja Laura Laaster.

Kas konkursi tingimusi muudetakse, ei osanud Laaster veel öelda. "Edasisi samme pole veel arutatud, ootab uue ministri töölaual oma järjekorda," märkis ra.

Levikomi kaebus puudutas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrust, millega minister kehtestas avaliku konkursi korra 5G võrkude rajamiseks mõeldud raadiosagedusvahemikus 3410–3800 MHz, ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti otsust, mis kuulutas välja konkursi raadiosageduste jagamiseks.

Haldus- ja ringkonnakohtus oli peamiseks küsimuseks, kas määrusega kolme sagedusloa väljaandmine nelja asemel riivab ettevõtlusvabadust ning kas see on õiguspärane. Levikomi argument on olnud, et konkursi läbiviimise määrus on valesti koostatud ning 5G loa mängitakse sagedusriba kolmeks jagamisega kolme suure mobiiloperaatori – Telia, Elisa ja Tele2 – kätte.