Riigikohus teatas, et jättis menetlusse võtmata Levikom Eesti OÜ kassatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtu otsuse peale, millega kohus leidis, et riik pole 5G konkursi tingimustega eksinud.

Levikom ei jäänud rahule ringkonnakohtu otsusega, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) käitus õigesti, kui pani 5G sageduslubade konkursile vaid kolm sagedusriba ning kaebas otsuse tänavu jaanuaris riigikohtusse.

Riigikohus otsustas nüüd, et Levikomi kaebust käsitlema ei hakata.

Kuna Riigikohtu määruse tagajärjel jõustub ringkonnakohtu otsus, kaotab ühtlasi kehtivuse ka ringkonnakohtu 9. aprillil seatud esialgne õiguskaitse, millega kohus keelas konkursi läbiviimise kohtumenetluse ajaks.

Ringkonnakohus oli oma otsuse nõustunud halduskohtuga, mis jättis rahuldamata Levikomi kaebuse ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse peale, millega minister kehtestas avaliku konkursi korra 5G võrkude rajamiseks mõeldud raadiosagedusvahemikus 3410–3800 MHz, ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti otsuse peale, mis kuulutas välja konkursi raadiosageduste jagamiseks.

Haldus- ja ringkonnakohtus oli peamiseks küsimuseks, kas määrusega kolme sagedusloa väljaandmine nelja asemel riivab ettevõtlusvabadust ning kas see on õiguspärane. Levikomi argument on olnud, et konkursi läbiviimise määrus on valesti koostatud ning 5G loa mängitakse sagedusriba kolmeks jagamisega kolme suure mobiiloperaatori – Telia, Elisa ja Tele2 – kätte.