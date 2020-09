Keskerakondlasest riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder kinnitab, et Keskerakond seisab riigieelarve läbirääkimistel erakorralise pensionitõusu eest ning viitab, et pensinonitõusule aitaks kaasa riigikohtu otsus, mis lubaks pensioni teise samba reformi.

"Tegemist on Keskerakonna põhilise valimislubadusega ning hoolimata eelmise aasta rekordilisest pensionitõusust ja vahepealsest majanduskriisist on oluline liikuda ka pensionite kasvus edasi," ütles Mölder pressiteate vahendusel.

Tema sõnul mõjutas koroonakriisist tingitu eriolukord ka pensionäride kindlustunnet ning riigilt suuremat tuge vajavate eakate aitamise üheks võimaluseks on suurendada pensione. "Kui riigieelarve strateegia üheks eesmärgiks on majanduse elavdamine, siis pensionite kaudu liigub raha kindlasti ringlusse. Prognoosida võib, et tuleva aasta indekseerimine jääb kasinaks ning ainus võimalus pensione kergitada on teha seda erakorraliselt," märkis Mölder.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees lisas, et olulist rolli erakorralise pensionitõusu osas mängib riigikohtus pooleli olev vaidlus, mis puudutab pensioni teise samba reformi. "Sealt vabanev raha on mõeldud eelkõige just tänaste pensionäride heaolu tõstmiseks ning positiivne kohtulahend loob selles küsimuses kindlasti teatud eelise," ütles ta.

Mölder tunnistas samas, et riigieelarve läbirääkimistel on uutele kuludele katteallikaid raske leida, kuna näiteks pensionite erakorraline tõstmine 25 euro võrra vajab eelarves suurusjärgus 60 miljonit eurot lisaraha.

Pensione indekseeritakse iga aasta 1. aprillil ning sellega saavad pensionid ainult suureneda, sest indekseerimine toimub vaid siis, kui eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumine ja tarbijahinnaindeks kasvavad. Nende vähenemise korral pensione ei vähendata.

Tänavu 1. aprilli indekseerimise ja erakorralise pensionitõusuga suurenesid pensionid sotsiaalkindlustusameti andmeil keskmiselt 9 protsenti ehk 45 eurot.