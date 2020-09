USA luure väitel plaanis Iraan tappa selle suursaadiku LAV-is

Iraan valis oma sihtmärgiks tänavu jaanuaris ametisse saanud suursaadik Lana Marksi, kuna see on president Donald Trumpile lähedane inimene, vahendas ajaleht The Times väljaannet Politico. Lõuna-Aafrikas sündinud Marks oli enne suursaadikuks nimetamist omanimelise luksuskäekottide brändi juht ja disainer. Marks oli Trumpile kuuluva Florida eraklubi Mar-a-Lago liige, enne kui ta suursaadikuks nimetati.

Plaanitav atentaat oleks vastuseks Iraani revolutsioonilise kaardiväe juhi, kindral Qasem Soleimani tapmisele Iraagis tänavu 3. jaanuaril. Iraani võimud on süüdistused tapmise kavandamises tagasi lükanud. "Me soovitame Ammerika ametnikel loobuda räsitud ja kulunud Iraani-vastasest propagandast," öeldakse Iraani välisministeeriumi avalduses.

Väide Iraani plaanitud atentaadist üllatas ka Lõuna-Aafrika Vabariigi võime. "Me saime sellest teada alles täna hommikul," ütles valitsuse esindaja esmaspäeval.

The Timesi väitel teadis USA luure Marksi (66) tapmisplaanidest juba aasta algul, kuid kavandatava atentaadi detailid on saanud ajapikku selgemaks. Saadikut olevat ohust hoiatatud, märkis Politico ning lisas, et sellesse on segatud ka Iraani saatkond Pretorias.

USA saatkond keeldus kommenteerimast, kas saadiku julgeolekumeetmeid on tugevdatud või tema igapäevaseid liikumismarsruute muudetud.

Luurespetsialistid on oletanud, et rünnaku korraldamine LAV-is oleks lihtsam, kui see oleks riikides, millega USA-l on tihedam julgeolekukoostöö.

Bagdadi lennuväljal tapetud kindral Soleimani juhtis Iraani eriüksuste tegevust kogu Lähi-Idas, sealhulgas ka Iraagis ning ta on vastutav mitmete USA ja Briti üksuste vastu suunatud rünnakute eest. Trump andis rünnakukäsu pärast seda, kui USA sõjaväebaase Iraagis olid tabanud mitmed raketirünnakud ning korduvalt oli püütud tungida USA saatkonda Bagdadis. Altsioonide taga nähti Iraani revolutsioonikaarti.

Iraani kohene vastus Soleimani tapmisele oli kaks raketirünnakut USA ja Briti baasidele, mille keegi surma ei saanud.

Iraan on korraldanud lääneriikides mitmeid atentaate, kuid USA suursaadiku sihikule võtmine oleks sellistes rünnakutes uus tase, märgib The Times.

Lõuna-Aafrika Vabariik on üks väheseid riike, millel on Iraaniga sõbralikud suhted ning on ebatõenäoline, et Teheran sooviks neid ohustada sellise rünnakuga, ütles mõttekoja Aafrika ja Lähis-Ida keskuse direktor Na'eem Jeenah ajalehele.

Kuna Marks on pärit Lõuna-Aafrikast ja tema sarmi ja suhtlemisoksust hinnatakse väga kõrgelt, siis oletatakse, et Trump soovis tema määramisega parandada suhteid Aafrika riikidega, mida president oli 2018. aastal ebatsensuurse väljendiga solvanud.

Trump: Iraani rünnak saaks tuhandekordse vastuse

President Trump kommenteeris meedia teateid Iraani väidetavast atentaadiplaanist sotsiaalmeedias ähvardusega, et kui Iraan tõesti rünnaku korraldaks, vastaksid Ameerika Ühendriigid sellele tuhandekordselt.