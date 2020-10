"Mis puudutab välismõjusid, siis need on ilmselged. Me näeme sama ka Venemaal. Seda näevad ka meie kolleegid, Valgevene KGB töötajad. See ei ole erapooletu mõju. Loomulikult näeme püüdlust muuta põhiseadusvastaste meetoditega kehtivat korda, kehtivat poliitilist võimu," rääkis neljapäeval Minskis Valgevene eriteenistuste juhtidega kohtunud Narõškin.

Vene välisluure juht rõhutas stabiilsuse tähtsust Valgevenele ning avaldas arvamust, et praeguste võimude algatatud põhiseadusreform "lahendab paljud küsimused".

Narõškin kohtus Minskis ka Valgevene senise liidri, 26 aastat riiki valitsenud Aleksandr Lukašenkoga, kelle lahkumist sooviv opositsioon on alates 9. augusti presidendivalimiste võltsimisest siiani proteste korraldanud.

Lukašenko tunnistas kohtumisel Narõškiniga, et Vene-Valgevene liitriigi ümber valitseb "keeruline olukord" ning tänas Venemaad selle eriteenistuste antud info eest.

Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Narõškini kohtumised Minskis toimusid liitriigi regulaarsete konsultatsioonide raames, ega ole seotud Valgevene sündmustega.

Valgevene opositsiooniliider ja endine presidendikandidaat Svjatlana Tsihhanovskaja esitas 13. oktoobril riigi senisele juhile Lukašenkole ultimaatumi, milles nõuab tema ametist lahkumist hiljemalt 25. oktoobril ning lubas, et vastasel juhul algavad riigis laiaulatuslikud streigid.