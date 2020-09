"Ma arvan, et rahapesu teemal Eestis peab igal hetkel ja ajal nii täna kui homme valitsema nulltolerants. Selle teemaga mitte tegelemisel võivad olla väga tõsised ohud majanusele, aga ka julgeolekule," rääkis Ratas. "Eesti kaudu võimaliku musta raha pesemist võidakse kasutada meie huvide ründamiseks ja selle kaudu saadud vahendeid võidakse kasutada kuritegevuses, näiteks terrorismi rahastamiseks," lisas Ratas.

Ta meenutas, et eelmise koalitsiooni ajal, kui olid laua taga ka sotsid, oli arutelu valitsuses, et Eesti peaks esindama oma huvisid USA-s ja kas on mõeldav vastava kokkuleppe sõlmimiseks. "Uus koalitsioon on otsustanud 26. märtsil lepingu projekt heaks kiita, samas toona ei olnud veel teada, kellega leping sõlmitakse. See ülesanne jäi rahandusministeeriumile ja eesmärk oli võimalike trahvisummade saamiseks Eesti riigieelarvesse," ütles Ratas.

Mis puudutab hinda, milleks on kolm miljonit eurot, siis see on Ratase sõnul õigusabi turul tavapärane pakkumine.

Ratas kinnitas, et leping USA bürooga lõpetatakse koheselt siis, kui seda enam ei täideta, ükskõik kumma osapoole poolt. "Võimalikku huvide konflikti saame hinnata kahte aspekti arvestades: esiteks advokaadibüroo enda kinnitus, et neil pole huvide konflikti. Teine aspekt on see, mida ütleb rahandusminister, kes on öelnud, et pole huvide konflikti," ütles Ratas, lisades, et kindlasti on Eestile vaja partnerit, kes esindaks Eesti huve USA-s, kus on kohtusüsteem väga keeruline.

Ratas meenutas, et aastatel 2008-2015, kui võimul oli Reformierakond, pole valitsuses arutatud ühtegi korda rahapesu teemat. Mis puudutab aga USA senati luureraportit, siis Ratase sõnul kinnitab see, et Freeh´l on mitmesuguseid kohtumisi olnud. Samas ei leia sellest raportist kinnitust väitele, et Freeh oleks praeguses asjas huvide konflikti.

"Freeh on hinnanud, et tema senine tegevus advokaadina ei too kaasa huvide konflikti," kordas Ratas üle. Mis puudutab välisluureameti ja välisministeeriumi sama teema raames koostatud hinnanguid, siis Ratase sõnul on need hinnangud sisult vastukäivad. "Välisministeerium soovitas valida kahe esimese büroo vahel, kes on aga öelnud, et nad ei tee kaasuses omapoolset pakkumust tuginedes huvide konfliktile," lisas Ratas.

Peaministri sõnul pole praegu võimalik kõrvalt hinnata huvide konflikti kuidagi teistmoodi, kui lähtuda advokaadibüroo oma hinnangust. "See Freeh teema, mis on rahapesukaasuses üles tulnud, siis Jürgen Ligi on fookuse väga oskuslikult lükanud teisejärgulisele teemale. Oluline on see, kuidas Eesti täidab oma hoolsuskohustust rahapesu vastases võitluses," lisas Ratas.