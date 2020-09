"Hetkel on liikmesriigi ainsaks kohustuseks võtta korrapäratult saabunud isiku sõrmejäljed ja lihtsalt registreerida. Uue kokkuleppe alusel peavad kõik saabujad läbima põhjaliku turva- ja isikukontrolli," ütles Schinas.

Komisjon tegi ettepaneku võtta kasutusele integreeritud piirimenetlus, mis esimest korda sisaldab sisenemiseelset taustakontrolli, mille käigus tuvastatakse kõik ilma loata Euroopa Liidu välispiire ületavad või pärast otsingu- ja päästeoperatsiooni maabuvad isikud.

See hõlmab ka tervise- ja julgeolekukontrolli, sõrmejälgede võtmist ja registreerimist Eurodac-süsteemis. Pärast taustakontrolli võib isikud suunata õigesse menetlusse, kas siis piiril teatavatesse kategooriatesse kuuluvate taotlejate jaoks mõeldud menetlusse või tavavarjupaigamenetlusse.

Piirimenetluse raames tehakse varjupaiga andmise või tagasisaatmise osas kiired otsused, nii saavad inimesed, kelle taotlusi on võimalik kiiresti läbi vaadata, oma tuleviku osas kiiresti selguse, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Schinas märkis, et Moria pagulaslaagris juhtunu tuletab teravalt meelde, et poolikute lahendustega ei saa enam jätkata. "Nüüd on aeg koondada jõud ühise Euroopa rändepoliitika toetamiseks. Leppega lisatakse rände terviklikku lähenemisviisi sealt seni puuduvad osad. Rändeolukord on kõikides liikmesriikides erinev ning on oluline tunnistada iga liikmesriigi ees seisvaid ainulaadseid probleeme ja nendega tegelda," lausus ta.