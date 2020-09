Euroopa Komisjon kaalub mõtet ühtlustada liikmesriikides eri liiki prügi jaoks mõeldud kottide ja kogumiskastide värv, et sellega edendada jäätmete kogumist ja sorteerimist.

"Praegu on riikides eri värvi prügikotid ja erinevad reeglid jäätmete kogumiseks," ütles Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi kõrge ametnik Mattia Pellegrini. "Selle tagajärjel ei jõua suur osa taaskasutatavaid jäätmeid ümbertöötlemisele," vahendas väljaanne EurActiv.com Pellegrini sõnu.

Arusaamise lihtsustamiseks soovib Euroopa Komisjon jäätmete kogumise kottide värvide ühtlustamist üle terve Euroopa Liidu, märkis ametnik ja viitas, et sellest soovist anti märku juba detsembris, kui Komisjon tutvustas oma Roheleppe kavandit.

"Värvide ja nende tähenduste harmoniseerimine aitab kaasa ka üle-Euroopaliste kampaaniate korraldamisele," ütles Pellegrini. "Mõte oleks tulla uute juhistega välja 2022. aastal," lisas ta ning viitas, et selle võib siduda EL-i uue jäätmedirektiiviga, mille ettepaneku peaks Komisjon esitama 2021. aasta juunis.

Jäätmetöötlejad toetavad

Jäätmete kogumise ja ümbertöötlemisega tegelevate ettevõtete sektor tervitas ideed soojalt, märkis EurActiv. "Harmoniseerimisel on tõesti mõtet," ütles Prantsusmaal tegutseva munitsipaalettevõtte Citeo juht Jean Hornain. "Ja ma arvan, et peaksime alustama omaenda riigist," lisas ta viidates sellele, et erinevate jäätmete jaoks mõeldud prügikottide värv varieerub regiooniti ka Prantsusmaal endal.

Mõtet toetas ka joogiettevõtte PepsiCo pakendidirektor. "Nii oleks tarbijatel lihtsam aru saada, kuhu ja kuidas oma prügi panna," ütles Archana Jagannathan, kelle firma kasutab rohkelt erinevaid pakendeid. Kui igal pool kasutatakse sama värvi prügikotte, siis see ei põhjusta inimestel ühest piirkonnast teise reisimisel segadust, tõdes ta.

Lisaks aitab prügikoti värvide ühtlustamine kaasa ka jäätmekäitlejate investeeringutele ning üle-Euroopalise jäätmete ja taaskasutatavate materjalide turu tekkele.

Ka Pellegrini sõnul aitab rohkem harmoniseeritud prügkogumise süsteem kaasa jäätmete ümbertöötlemise kulude kokkuhoiule. Samas võib see kaasa tuua ka selle, et mõnda tüüpi pakendid võidakse keelustada, kuna need ei ole taaskasutatavad ega ümbertöödeldavad.

Komisjoni ametnik tunnistas, et prügikottide värvide ühtlustamisel võib saada takistuseks riikide vastuseis, kes peaksid uued reeglid jõustama.