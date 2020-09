Aserbaidžaan alustas pühapäeva hommikul Mägi-Karabahhi rindejoone ja tsiviilsihtmärkide, teiste seas piirkonna halduskeskuse Stepanakerti aktiivset pommitamist, teatasid Mägi-Karabahhi võimud.

Mägi-Karabahhi kaitseministeeriumi teatel tulistasid nende väed alla kaks Aserbaidžaani kopterit ja kolm drooni.

Karabahhi julgeolekunõukogu andmetel on kokkupõrgetes Aserbaidžaani vägedega saanud surma kümmekond sõdurit. Aserbaidžaani peaprokuratuur teatas, et konfliktis on saanud haavata kuus tsiviilisikut.

Armeenia kuulutas välja esmaspäevast algava sõjaseisukorra ja üldmobilisatsiooni, Bakuu ja Jerevan on teatanud tsiviilohvritest Mägi-Karabahhi rindejoonel puhkenud ägedates kokkupõrgetes.

"Valitsus otsustas kehtestada sõjaseisukorra ja kuulutada välja üldmobilisatsiooni," kirjutas peaminister Nikol Pašinjan Facebookis.

Euroopa Liidu president Charles Michel kutsus üles lõpetama vaenutegevust Mägi-Karabahhis ja naasma viivitamatult läbirääkimistele.

Bakuu teatas kuue Karabahhi küla hõivamisest

Aserbaidžaan teatas pühapäeval, et on Mägi-Karabahhi rindejoonel puhkenud ägedate kokkupõrgete käigus hõivanud kuus armeenlaste kontrolli all olnud küla.

"Oleme vabastanud kuus küla, viis Fizuli rajoonis ja üle Jebraili rajoonis," teatas kaitseministeeriumi esindaja.

Eesti loodab tõstatada Mägi-Karabahhi konflikti ÜRO Julgeolekunõukogus

Eesti välisminister Urmas Reinsalu kommenteeris, et olukord Mägi-Karabahhi regioonis on väga murettekitav.

"Kutsun osapooli üles sõjategevust viivitamatult peatama ja võtma kasutusele kõik meetmed, et vältida olukorra edasist eskaleerumist. Vägivalla kasutamine erimeelsuste lahendamiseks on taunitav," ütles Reinsalu.

"Tähtis on, et pooled lõpetaksid viivitamatult vaenutegevuse ja asuksid erimeelsusi rahumeelselt lahendama. ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena algatab Eesti konsultatsioonid Mägi-Karabahhi sündmuste tõstatamiseks ÜRO Julgeolekunõukogus," lisas ta.

Reinsalu suhtleb Armeenia ja Aserbaidžaani välisministritega, et rõhutada konflikti rahumeelse lahendamise olulisust.

"Eesti jaoks on oluline, et riikidevahelised erimeelsused lahendatakse sõjalise sekkumiseta. Seisame selle eest, et julgeolekuküsimustes järgitaks reeglitel põhinevat maailmakorda. Rahvusvahelisest õigusest lähtudes saavad riigid eksisteerida koos rahumeelselt," sõnas välisminister. "Tegemist on äärmiselt tõsise olukorraga, millel on suur mõju rahule ja julgeolekule kogu regioonis," ütles Reinsalu.

Mihkelson: olukorra eskaleerumine on ohuks kogu regioonile

Riigikogu liige, väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson kommenteeris ERR-ile, et nii massiivset sõjalist kokkupõrget, nagu pühapäeva hommikul Karabahhi piirkonnas Aserbaidžaani ja Armeenia relvajõudude vahel on puhkenud, ei ole olnud väga pikka aega.

"Kasutusel on raskerelvastus. Esialgsete teadete kohaselt on hukkunuid ka tsiviilelanike hulgas juba," ütles Mihkelson.

Ta lisas, et lahvatanud kokkupõrkel on sügavam taust, kui 30 aasta jooksul külmutatud konflikt.

"Viimastel nädalatel on väga selgelt pingestunud suhted Türgi ja Venemaa vahel. Me teame, et Türgi toetab aktiivselt Aserbaidžaani, samas on teada, et Venemaa on selgelt oma vägedega kohal Armeenias ja on olemas informatsioon selle kohta, et viimastel nädalatel on Türgi suunanud Aserbaidžaani nii oma relvastust, näiteks ründelennukit F-16 oma meeskondadega, aga ka võitlejaid. Pole välistatud, et selle täna pingestunud olukorra taga on palju laiem kontekst ja see on väga ohtlik," hindas Mihkelson.

Ta tõi esile, et veel paari nädala tagune kokkupõrge taandus vaherahuks, kuid seekord ei pruugi enam nii minna.

"Praegune olukord, kus mõlemad süüdistavad teineteist massiivse sõjalise rünnaku alustamises, näitab, et tõenäoliselt lähitundidel ja lähipäevadel on konflikti eskaleerumisvõimalus päris suur," hoiatas Mihkelson.

Ta usub, et Eestil on ÜRO julgeolekunõukogus suur roll mängida.

"Ikkagi tuua konflikt läbirääkimistelaua taha. Igasugune eskalatsioon seal võib praegu oluliselt halvendada julgeolekuolukorda mitte ainult Lõuna-Kaukaasias, aga ka laiemalt," põhjendas ta.

EL kutsus naasma viivitamatult kõnelustele Karabahhi üle

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel kutsus pühapäeval lõpetama vaenutegevust Mägi-Karabahhis ja naasma viivitamatult läbirääkimistele.

"Sõjategevus tuleb viivitamatult lõpetada, et vältida edasist eskaleerumist," kirjutas Michel Twitteris, kutsudes viivitamatult ja eeltingimusteta kõnelustele naasma.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell rõhutas Mägi-Karabahhi läbirääkimiste taasalustamise tähtsust nõndanimetatud Minski grupi egiidi all, mida juhivad Prantsusmaa, Venemaa ja USA.

"Euroopa Liit kutsub vaenutegevuse kohesele peatamisele, deeskaleerumisele ja relvarahu rangele järgimisele," sõnas ta.

Mägi-Karabahhi konflikt on tekitanud Armeenia ja Aserbaidžaani vahel pingeid 30 aastat.

Rahukõnelused on suuresti ummikus alates 1994. aasta relvarahukokkuleppest. Viimane suurem jõupingutus konflikti lahendamiseks ebaõnnestus 2010. aastal.

Türgi lubas Bakuule täielikku toetust

Türgi lubas pühapäeval pärast ägedate kokkupõrgete puhkemist Mägi-Karabahhis Aserbaidžaanile täit toetust ja kutsus Armeeniat agressiooni lõpetama.

"Toetame kõigi vahenditega oma Aserbaidžaani vendade võitlust oma territoriaalse terviklikkuse kaitsel," ütles Türgi kaitseminister Hulusi Akar avalduses.

Jerevan kutsus maailma üldsust takistama Türgi sekkumist Karabahhi

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan kutsus pühapäeval rahvusvahelist üldsust astuma kõiki vajalikke samme takistamaks Türgi sekkumist Mägi-Karabahhi konflikti, märkides, et see destabiliseeriks lõplikult olukorda.

"Türgi agressiivne käitumine annab tõsist põhjust muretsemiseks. Sellisel seisukohal oleksid katastroofilised tagajärjed Lõuna-Kaukaasia ja naaberregioonide jaoks," ütles Pašinjan telepöördumises.

"Rahvusvaheline üldsus peab peatama ohtlikud arengud. Me seisame silmitsi tõsise ohuga ja vaja on valvsust. Meie võit sõltub meie ühistest pingutustest. Ja me võidame," ütles Armeenia valitsusjuht.

Türgi meedia teatel pidas Türgi president Recep Tayyip Erdogan varem pühapäeval telefonivestluse Aserbaidžaani riigipea Ilham Alijeviga.

Erdogan kinnitas valmisolekut anda Aserbaidžaanile igakülgset toetust seoses Mägi-Karabahhias lahvatanud vaenutegevusega.

Türgi meedia teatel nimetas Erdogan Armeeniat peamiseks ohuks rahule ja stabiilsusele regioonis.

"Türgi seisab õlg õla kõrval oma Aserbaidžaani vendadega nagu ta on seda alati teinud," lubas Türgi riigipea.