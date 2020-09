Siim Kallas Estoniast: allveelaevateooria on väga raskesti usutav

"Kõik me oleme nüüd laevaehitusinsenerid ja arutame, et mis siis nüüd ikkagi sai juhtuda. Ei, muidugi tuleb uurida. See on päevselge, et kui on tulnud niisugused uued asjaolud, siis mingil moel tuleb seda kindlasti uurida ja leida mingisugune selgitus. Aga kuna me ei ole laevaehitusinsener, siis ma seda, kuidas see auk sinna tekkida sai, jätan kommenteerimata," ütles Kallas kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Endine riigiprokurör ja valitsuse uurimiskomisjoni juhtinud Margus Kurm ütles ETV saatele "Pealtnägija" antud intervjuus, et huku põhjustas ilmselt kokkupõrge allveelaevaga.

Kallas jääb neid väiteid kommenteerides ettevaatlikuks. "Need väited on kummalised. See on väga raskesti usutav. Allveelaeva eesotsas on torpeedod," ütles Kallas.

"Kui Bill Clintonile tehti ettepanek läbi viia mingi salaoperatsioon, siis ütles Clinton, et mis salaoperatsioonist te räägite Ameerikas, kolme aasta pärast on see kõik lehes. Ja nii nagu Artur Sirgu mõrv ja muud sellised asjad, need kõik jätavad väga palju jälgi. Ja nii nagu üks Rootsi minister ütles, et kui Rootsi riik on demokraatlik riik ja kui keegi oleks välja nuuskinud, et kuskil on mingi katki läinud allveelaev, siis on võimatu seda konspiratsiooni pidada aastakümneid. Inimesed lobisevad, keegi räägib, siis tuleb sensatsiooniline intervjuu... Isegi Nõukogude Liidus, kus salastatus oli ülimalt kõrge astmega, on avalikkuse ette toodud praktiliselt kõik tolleaegsed mustad teod. Trotski tapmine, Katõni mõrv. Kõik on ju tegelikult avalikuks tehtud. Väga raske on ette kujutada, et kui toimus kokkupõrge allveelaevaga, siis see allveelaev kadus jäljetult," rääkis Kallas.

Peaminister Jüri Ratas (KE) teatas esmaspäeval erakorralisel pressikonverentsil, et seoses Estonia parvlaevaga ilmnenud uue infoga tuleb läbi viia veealune tehniline uurimine.