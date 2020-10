Reformierakond tuli erakonna Tallinna linnapeakandidaadi Kristen Michali eestvedamisel hiljuti välja valimislubadusega, mille kohaselt saaks Tallinna pensionärid iga-aastaselt 200 eurot nn aktiivsusraha, mis ei tuleks pangaarvele, vaid mida saab krediidina ära kasutada, kas ujulaskäiguks, teatriskülastuseks, taastusraviks või siseturismiks. Kangesti meenutab ühe teise erakonna valimislubadusi pensionäride suunal. Räägin siin siis Keskerakonna kampaaniast 500 krooni kätte igale pensionärile.

"See ei ole meie erakonna üldine terviklik nägemus, sellepärast, et Tallinn on üks väga suur ja tähtis omavalitsus. Tallinnas oleks muidugi vaja võita või saada väga hea tulemus, aga näiteks Tallinna ümbruse omavalitsustele kindlasti selline plaan ei meeldi. Siinkohal on meil omavahel küll klaarimist. Minule isiklikult see plaan ei meeldi," kommenteeris Kallas kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

Kallase sõnul ei ole kindel, et selline algatus Reformierakonnale Tallinnas hääli tooks. "Kas toob? Kas me suudame võistelda teistega ja üle pakkuda toetustes ja sellistes asjades? Ma ei ole selles kindel," lausus ta.

"Me oleme ju teinud kompromisse ajaloos. Me oleme olnud valitsuskoalitsioonis, me pole kunagi olnud üksi. Tihti on tehtud kompromisse igasuguste toetuste ja sotsiaalsfääris, milledest ma oleme muidugi alati otsinud võimalust teha niisuguseid sotsiaalsfääri ettepanekuid, mis meile sobivad. Aga me oleme tulnud ka koalitsioonipartneritele vastu. Me oleme teinud selliseid toetuste suurendamise ettepanekuid ka varem," rääkis Kallas.

"Ma ei oska öelda, mis õige on sellisel puhul. Teisalt ei maksa unustada, et vanaduspensionäre on 305 000. Kindlasti pension on Eestis madal. Me ise oleme kunagi seadnud eesmärgiks Valve Kirsipuu suu läbi jõuda selleni, et vanaduspension Eestis oleks pool keskmisest palgast. Sinna me veel ei ole jõudnud. Selles mõttes meil on see pensionäride programm alati tähtsal kohal olnud. See mõtteviis on see, et me saame need ülesandes lahendatud, kui me saame majanduspotentsiaali üles," lisas ta.

"Tugeva linnapeaga Keskerakond on Tallinnas kõva vastane"

Sel nädalal avaldatud Turu uuringute küsitlus erakondade reitingute teemal asetas Reformierakonna Tallinnas populaarsuselt esikohale.

"Eks on alati meeldiv näha, kui sinu erakonna reiting tõuseb, aga ma millegi pärast arvan, et selline üksik akt ei ole see, mis muudab kardinaalselt valimiskampaaniat, see on ikka tervik," lausus Kallas.

"Kui meil vastas on Keskerakond, kelle toiduahelad Tallinna linnas on tõepoolest täiesti kohutavad ja kui seda poliitikat on aetud aastakümneid, siis ma arvan, et meie reitingu tõusu toob tervikuna alternatiivi otsimine, mitte see, et me äkki leidsime ühe huvitava toetuse, mida me lubame," lisas ta.

Siim Kallas märkis, et reitingud kõiguvad ja üleval on küsimus ka nende adekvaatsusest, samas pakub Keskerakond Tallinnas väga kõva konkurentsi.

"Meil on ikkagi Tallinna linnas Keskerakonna näol väga tõsine vastane. Neil on väga tugev linnapea, kellest me lugu peame ja kes tõesti teeb oma tööd väga hästi. Ja traditsiooniliselt on venekeelne elanikkond nende taga ja see on väga suur protsent," rääkis Kallas.

Kallase sõnul võib Reformierakonna trumbiks Tallinnas olla puhtam ja läbipaistvam Tallinna juhtimine.

"Meil on väga kõva ülesanne tõestada, et me suudaksime paremini Tallinna juhtida. Ja me suudame kindlasti paremini juhtida, kui pidada silmas, et me ei soe ennast mingite tehingutega või kahtlaste otsustega, mis on tüüpilise Keskerakonnale. Selle koha pealt me oleme paremad, sellele me loodame, aga milline saab olema see lõpptulemus, seda me näeme," sõnas Kallas.

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad Eestis 2021. aasta 17. oktoobril.