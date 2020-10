Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles intervjuus ERR-ile, et linn läheb linnahalli arendamisega üksi edasi ning selleks on esitatud Euroopa Komisjonile riigiabiloa taotluse.

"Kui Tallink tahab kunagi liituda, siis oleks see väga tore. Ilmselt mitmeks aastaks Tallinkil sellist võimalust ei teki. Reaalsus on selline, et see projekt sünnib ilmselt ilma Tallinkita," lausus Kõlvart.

Tallinki juht Paavo Nõgene ütles neljapäeval ERR-ile, et Tallink vähemalt esialgu tõesti linnahalli projektiga ei liitu.

"Täna on Tallinki põhitegevus suunatud ettevõtte põhiäri taastamisele. Oleme Tallinna linnapeaga olnud kontaktis ning väljendanud valmisolekut arutada projektiga liitumist järgmistes etappides," märkis ta.

Millal ja kas Tallink linnahalli arendamisega liitub, sõltub Nõgene sõnul ka Tallinna linnast. "Sõltuvalt sellest, kui kiiresti linn Linnahalli arendamisega edasi saab minna, saame ka täpsemalt rääkida Tallinki võimalikust liitumisajast ja mahust," ütles Nõgene.

Kõlvart ütles, et linn soovib riigiabi, kui selleks luba saadakse, kasutada linnahalli kontserdisaali ja konverentsikeskuse rajamiseks. Riigiabiloa taotlust aga menetletakse Euroopa Komisjonis juba kolmandat aastat ning viimane sõnum oli, et linnal tuleb veel otsust oodata.

Nõgene ütles, et Tallinki osaluse maht ja tegevused sõltuvad otseselt sellest, kui on selge, millal saabub linnale või riigile riigiabiluba. "Kõik sõltub lõppkokkuvõttes ajaraamist ja sellest, kui taastunud on selleks ajaks Tallinki põhitegevus," lausus ta.

Tallink Grupp, AS Infortar ja Tallinn sõlmisid tänavu veebruaris kokkuleppe, et linnahalli arendamiseks luuakse ühisettevõte ning linnahalli piirkonda rajatakse reisisadam, konverentsikeskus, kontserdisaal, hotell ja kaubanduskeskus. Arenduse maksumuseks hinnati 300 miljonit eurot.