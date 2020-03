Kui Tallinn, Tallink Grupp ja selle suuromanik Infortar möödunud nädalal ühisettevõtte loomisest teatasid, nimetasid nad linnahalli renoveerimise maksumuseks 300 miljonit eurot ning Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene on kinnitanud, et sellest ühtki senti ei tule maksumaksja taskust.

Kolmapäeval ütles aga peaminister Jüri Ratas Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et riik ei kavatse riigieelarvestrateegias (RES) aastateks 2020-2021 linnahalli kordategemiseks ette nähtud 40 miljonile eurole uut otstarvet otsida, sest see raha ei ole vabanenud.

Otsus linnahalli korrastamist riigieelarvest toetada sündis tema sõnul selle pealt, et riik ja linn teevad hoone ühiselt korda.

"Heade kavatsuste kokkulepe Tallinki ja Tallinna linna vahel on sõlmitud. Rääkisin eile (teisipäeva - toim) hommikul linnapeaga ja nad jätkavad ka riigiabi loa taotlust Euroopas. Ega heade kavatsuste kokkulepe ei tähenda, et valitakse uus tee. Kui see tee õnnestub, siis on suurepärane, kui saame era ja linna koostöös linnahalli korda, mida on üritatud 20 aastat," lausus Ratas.

Tallinna ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher ütles ERR-ile, et Tallinki ja Infortariga sõlmitud kokkulepe on aluseks, et osapooled saaksid hakata tegema eeltööd linnahalli piirkonna arendamisega seotud lahenduste leidmiseks.

"Seda saab pidada eelkokkuleppeks ettevalmistööde tegemiseks, sest ühisettevõtte asutamise otsustab linnavolikogu. Antud etapis jätkab linn juba esitatud riigiabi eelteatise menetlusega, sest niikaua, kui pole linnavolikogu poolt ühisettevõtte loomist otsustatud, ei ole otstarbekas välistada võimalust, kus linnahalli kordategemiseks kasutatakse avaliku sektori, see tähendab riigi ja Tallinna linna eelarvelisi vahendeid," selgitas Vaher, miks Tallinn võimalust riigilt linnahalli jaoks tuge saada veel alal hoiab.

Tallink Grupi, Infortari ja Tallinna 26. veebruariil sõlmitud kokkuleppe kohaselt luuakse linnahalli arendamiseks ühisettevõte mis toob piirkonda reisisadama, konverentsikeskuse, kontserdisaali, hotelli ja kaubanduskeskuse.

Ühisettevõttes saab Tallinna osaluseks 34 protsenti ning nii Infortaril kui Tallinkil 33 protsenti.

Ühisettevõtte loomisel teevad osanikud sissemakse miljon eurot vastavalt iga osaniku osalusprotsendile. Tallinna osa on 340 000 eurot. Lisaks sellele panustab linn ühisettevõttesse linnahalli ja sellega piirnevate linnale kuuluvate kinnistutega, investeeringuks vajaliku kapitali kaasamise tagavad AS Tallink Grupp ja Infortar. Tallinna linnal täiendavaid rahalisi kohustusi ei ole.