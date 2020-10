Carl Bildt kahtleb Estonia kokkupõrkes allveelaevaga

Parvlaev Estonia uppumise ajal Rootsi peaminister olnud Carl Bildt leiab, et senine laeva uppumise põhjus on vaieldamatu ning kahtleb kokkupõrkes allveelaevaga.

Bildt kirjutas neljapäeval Twitteris, et eksperdid võiksid siiski uut ilmnenud informatsiooni Estonia kohta hinnata.

"Muidugi on mõistlik lasta ekspertidel hinnata kogu uut informatsiooni Estonia kohta. Kuid on vaieldamatu, et laev uppus pärast sõitmist liiga kiiresti tormisel merel ning visiir tuli küljest ära, mille tõttu täitus laev veega. Kas laev põrkas samal ajal kokku allveelaevaga? Ma kahtlen selles, las eksperdid hindavad," kirjutas ta.

Eesti endine peaminister Mart Laar leiab, et Estonia osas tuleks algatada uus uurimine, kuid vältida tuleks alusetuid spekulatsioone. Laari sõnul ei olnud tal 1994. aastal mingit infot, nagu võinuks Estonia uppumise põhjustada kokkupõrge allveelaevaga.

Selle nädala esmaspäeval, parvlaev Estonia uppumise aastapäeval tulid avalikuks värske dokumentaalfilmi kaadrid, mis näitavad laeva vrakis auku. Leid tõi esile spekulatsioonid, et Estonia võis uppuda kokkupõrke tõttu allveelaevaga. Hiljem tuli ilmsiks, et laevakeres on rohkem kui üks auk ning ekspertide hinnangul on need tekkinud, kuna laev on merepõhjas liikunud. Eesti valitsus teatas dokumentaalfilmis leitu tõttu uue uurimise alustamisest.