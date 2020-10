Kaljulaidi OECD kandidatuuri fookuses on digimajandus ja keskkond

"Aastal 2020. me elame suure ülemineku ajal. Ülemineku ajal tööstusel põhinevast majandusest digimajandusele ja fossiilkütustelt puhtale energiale," ütles Kaljulaid oma kõnes.

Kaljulaid tõi välja, et kaks valdkonda on omavahel tihedalt seotud, kuna 15 protsenti maailma energiatarbimisest on seotud internetiga ning samal ajal aitavad digitaalsed tööriistad rohelise energia tootmist juhtida ning süsinikuemissioonide probleemi lahendada.

Võtmeteemadele lisaks on Kaljulaidi sõnul tema jaoks olulised haridus ning sooline võrdõiguslikkus, millega peab tegelema igas valdkonnas. Samuti ka tervishoid, mille puhul on ülemaailmne pandeemia näidanud, et meditsiinisüsteem on mitmel pool killustunud. Tervishoiusüsteemid peaksid presidendi sõnul aitama kõiki inimesi.

Kaljulaid tõi välja, et OECD peaks arendama riikide vaheliseks informatsiooni jagamiseks digiplatvormi. Seejuures saab Kaljulaid nende protsesside juhtimisel tuguneda oma kogemusele Eesti kui digiriigiga. Maailm liigub edasi ja me peame sellega kiiresti kohanema, märkis ta.

Muu seas mainis ta ka, et OECD peab olema valmis võtma vastu uusi liikmesriike, kui need vastavad kriteeriumitele.

Digimaksu kohta ütles Kaljulaid, et OECD senine töö valdkonnas on vilja kandmas ja esmalt peaks praeguse tee lõpuni käima. Kaljulaid märkis, et tuleb vaadata, kuidas inimesed mahutuvad nendesse süsteemidesse. Vaja on kohaneda kiirelt muutuva majandusega ning riigid peavad olema valmis tegema oma maksusüsteemi vastavaks.

OECD ehk nn maailma rikaste riikide klubi peasekretäri ametikoht vabaneb tuleva aasta suvel, kui lõppeb praeguse juhi Angel Gurria ametiaeg. ERR.ee kirjutas augusti lõpus, et OECD etteotsa võib pürgida ka Eesti president Kersti Kaljulaid, kelle ametiaeg riigipeana lõppeb 2021. aasta sügisel.

OECD peasekretäri valikuprotsess käivitati 1. augustil. Kandidaate saab esitada oktoobri lõpuni, pärast mida toimuvad vestlused ja konsultatsioonid.