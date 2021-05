EL-i tippkohtumisel põhjustab vaidlusi viide soole

Poola ja Ungari nõudsid reedel, et Euroopa Liidu tippkohtumise lõppjäreldustest jäetaks välja sõna "sugu", ehkki kohtumine on pühendatud võrdõiguslikkuse suurendamisele ja võitlusele vaesusega, ütlesid diplomaadid.

Vaidlused "soo" üle on käinud EL-i ametlikes ringkondades juba ammu, sest Varssavi ja Budapest kardavad, et nende silmis ideoloogiliselt laetud termini abil võidakse suurendada LGBT inimeste õigusi.

"Poola rõhutab alati, kui tähtis on õiguslik selgus, ja et me peaksime jääma lepingu regulatsioonide juurde," ütles üks tundmatuks jääda sooviv Poola ametnik.

"Euroopa Liidu leping viitab väga selgelt mitte sugude võrdsusele, vaid võrdsusele meeste ja naiste vahel," lisas Poola ametnik.

Laupäevaks koostatava EL-i resolutsiooni viimases variandis räägitakse "meie ühiskonna iga liikme võrdsuse ja õigluse edendamisest".

Uudisteagentuuri AFP käsutusse jõudnud mustandis lubab EL "töötada aktiivselt tööhõives, palgas ja pensionides soolise lõhe kaotamise nimel".

Seda sõnastust loetakse Poola ja Ungari vastu astunud riikide töövõiduks.

"Ühel pool on Ungari ja Poola, kes ei taha terminit "sugu", samas ei ole Soome, Austria ja Hispaania jaoks termin "sooline võrdsus" üldse läbi räägitav," ütles üks diplomaat.