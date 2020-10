ERR Brüsselis: suuri otsuseid pole ülemkogult oodata

Esmalt andis Euroopa Liidu Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier ülevaate läbirääkimiste viimasest seisust. Senise graafiku kohaselt peaksid need lõpule jõudma juba oktoobri lõpuks.

Samuti rääkisid riigijuhid kliimaeesmärkidest, milleks on 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heitekoguseid 55 protsendi võrra.

Neljapäeval pidi ülemkogult ootamatult lahkuma Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kelle meeskonna üks liige andis positiivse koroonaproovi. Von der Leyeni enda test oli negatiivne, kuid ta läks siiski eneseisolatsiooni.

Brexiti läbirääkimistest rääkides palus Barnier riigijuhtidel ära panna telefonid, sest tema sõnul on läbirääkimiste kohta juba liiga palju infot lekkinud ajakirjandusse.

Kliimaeesmärkide kohta mingeid otsuseid oodata ei ole, pigem saavad seekordsel ülemkogu riigijuhid südant puistada ning rääkida, kust king kõige rohkem pigistab. Suuri otsuseid oodatakse detsembris toimuvalt ülemkogult.

Reedel on ülemkogul plaanis rääkida Euroopa ja Aafrika suhetest ning koroonapandeemiast.

Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel märkis enne kohtumise algust, et aasta lõpuks on vaja ära otsustada 2030. aasta kliimaeesmärgid. "Tänane arutelu on võimaluseks mõista, millised on olulised ehitusplokid, et detsembris oleks võimalik kokku leppida. Kliimamuutus on väga oluline teema ka Euroopa roheleppe kasvustrateegias. Euroopa ja maailma tuleviku seisukohalt on see võtmetähtsusega," lausus Michel.