Baltika Grupp lõpetas kolmanda kvartali 516 000-eurose puhaskahjumiga. See on siiski kaks korda väiksem kahjum kui aasta tagasi samal ajal, mil see oli 1,24 miljonit eurot. Järgmise aasta teisest poolaastast jätkab ettevõte vaid ühe naisterõivaste brändiga, teatas Baltika Grupp börsile.