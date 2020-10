Keskerakonna juhatuse liige, europarlamendisaadik Yana Toom ütles, et tema on alati pooldanud Keskerakonna koalitsiooni just Reformierakonnaga. Kuid Toomi kinnitusel mängib Reformierakond topeltmängu, käies kompamas nii Isamaa kui Keskerakonna positsioone. Toomi sõnul peaks Kaja Kallas hoopis teatama, kellega ta tahaks järgmist koalitsiooni moodustada.

Aasta enne kohalikke valimisi prantsatas Mart Helme oma kurikuulsa intervjuuga Keskerakonna venekeelsete valijate keskele ja hakkas oma sõnumit levitama: sanktsioonid Venemaa suhtes pole olnud mõjusad, ukrainlased võtavad venelastelt ja eestlastelt töö ära, näitas oma halvustavat suhtumist homoseksuaaalsetesse inimetesse. Härra Helme tulek traditsioonilisele Keskerakonna mängumaale tekitas teie erakonnakaaslastes just seetõttu nii valulise reaktsiooni?

Absoluutselt mitte. Meie mängumaa pole viha territoorium. Helme jutt on ju puhas vihakõne. Muidugi läks ta seda intervjuud andma kohalike venelaste jaoks, oleme ausad, neid kanaleid on vähe, mille kaudu venelastega rääkida. Asi on retoorikas, mille mõte on kellegi minema saatmine.

Venelased teavad väga hästi, et neid vähemusi on üsna palju, keda on kiusatus välja saata. Meil on diskrimineerimine keelatud ja see on absoluutselt vastuvõetamatu.

EKRE fraktsiooni liige Urmas Reitelmann hõiskas reedel Facebookis, et ainuüksi see intervjuu toob EKRE-le 30 000 venelase hääle. 30 000 on muidugi ilmselge liialdus, aga natuke teeb asi ikka murelikuks? Helme intervjuu on märk, et kodutöö venekeelse auditooriumiga on alanud?

Osaliselt see nii kindlasti ongi. Ka mina saan signaale oma valijatelt, kellest osa kirjutab, et oled täiesti ära pööranud homopropagandistiks seal kaugel Brüsselis. Üritan neile selgitada, et vihakõne on vihakõne. Kui me lepime venelastena sellega, et kedagi kiusatakse taga, siis pole ka meil endal moraalset õigust rääkida, et meid koheldakse kuidagi valesti. Kes sellest aru ei saa, see hääletab EKRE poolt. See, kes hääletab valimistel EKRE poolt, see hääletab opositsiooni poolt. Ma ei kujuta ette, et pärast sellist sõnavõttu ükski Eesti erakond kaaluks koalitsiooni EKRE-ga.

Mina küll kujutan ette. Neile on andestatud väga palju väljaütlemisi ja palju kangemaidki. Aga kuidas see tüli laheneb?

Kuna olen Brüsselis, siis toimub mul vaid punktiirne infovahetus erakonna juhtkonnaga. Seega ei oska ennustada. Aga ma pole teiega nõus. EKRE on teinud igasuguseid sigadusi, seesama Reitelmann ütles et Eestis on 300 000 parasiteerivat tiblat, aga need on erinevad asjad. Praegu rünnati oma koalitsioonipartnerit, see peaks tegema kõiki ettevaatlikuks, sest nad üritavad ennast kehtestada koalitsioonipartnerite arvel.

Martin Helme ütles esmaspäeval, et EKRE jaoks on küsimus, kas usaldada peaministrit? Teie Keskerakonna juhatuse liikmena Martin Helmet usaldate?

Usaldamisest asi on väga kaugel, ma annan endale aru, et see on üsna ettearvamatu seltskond. Minu suhtumine neisse pole muutunud. Mul on isegi hea meel, et need optimistid Keskerakonna ridades, kes arvasid, et EKRE-t annab muuta, need inimesed on näinud, et ikka ei anna küll. EKRE on ravimatu.

Suuresti sõltub kriisi lahendamine Jüri Ratase valikutest. Ratasel on isiklikult poliitikuna keeruline valik, sest uut valitsust tema kokku panema ei hakka. Kui koalitsioon kukub, siis järgmise valitsuse paneb kokku Kaja Kallas, kas siis Isamaa ja sotsidega. Või siis Keskerakonnaga. Mida te Jüri Ratasele soovitaksite?

Ma ei ole nõus, et see on Jüri peamine dilemma. Jüri on sõnapidaja inimene. Tema ei ole see, kes läheb koalitsiooni lõhkuma. EKRE käitumine ei tähenda seda, et Jüri peab Isamaale selga pöörama. See on Jüri jaoks kõige probleemsem koht.

Mina olin algusest peale selle poolt, et tuleb teha koalitsioon Reformierakonnaga. Aga siin on üks suur aga. Ka Reformierakond pole selget signaali saatnud, kellega nad sooviks uut koalitsiooni kokku panna, kui selline võimalus avaneks. Enamgi veel, et nad kompavad maad nii Keskerakonna kui ka Isamaa juures. Kuna Isamaa ja Keskerakond omavahel suhtlevad, siis me teame seda väga hästi, see ei ärata usaldust Kaja Kallase vastu.

Praeguses olukorras on Keskerakond ja Isamaa pannud seljad kokku. Neid seob ühine vastutus toimunu eest?

Seda on ju näha.

Te siis ootate Reformierakonnalt selget signaali Jüri Ratasele, et alustame kõnelusi?

Mingi selge signaali võiks juhtiv opositsioonierakond anda, mitte nii et kombatakse maad, äkki õnnestub. Sellisel juhul ei õnnestugi. Aga nad pole seda otsust ka isekeskis teinud. Ma ütlen karmilt: Reformierakond osaleb selles, et koalitsioon püsiks koos.

Miks Keskerakond ei julge selgelt välja öelda, et abielureferendumit või küsitluse koos kohalike valimistega on nüüd laualt maas? Seda ei tule, see on uus poliitiline reaalsus, millega EKRE peab leppima?

Te panete mind plindrisse. Ma ei saa seda kommenteerida, see kõlab müstiliselt aga nii on.

Ma olen ka mõne Keskerakonna juhiga intervjuuväliselt rääkinud, ja nad on kinnitanud, et seda on EKRE-le ka juba öeldud. Keskerakonna sõnum on lihtne, referendum võib toimuda kevadel või suvel, aga mitte tuleva aasta 17. oktoobril.

Ma olen sellega nõus. KOV-valimiste eel me ei räägi mitte kohaliku elu korraldusest vaid inimeste seksuaalsetest sättumustest, ja sellega külvame viha. Isegi need inimesed, kelle jätab külmaks kuidas naaber tehniliselt seksib, siis ikkagi sunnitakse inimesi nendes küsimustes seisukohta võtma. Me asendame kohaliku elu küsimused teemadega, mida terve mõistusega inimene üldse võiks vältida. Lisaks ei saa suur osa inimesi referendumil osaleda, mis on ka halb märk.

Kui suured vastuolud ja segadused on Keskerakonna enda ridades seoses puhkenud võimukriisiga?

Ma kordan, et ma pole Eestis ja seetõttu kõiki asju ei hooma. Aga need EKRE suured fännid meie ridades, kes isegi osaliselt jagavad EKRE vaateid, need on pettunud, sest Martin Helme on tegelenud viimastel päevadel väljapressimisega. Need inimesed on praegu väga kurjad.