Laupäeval sajab veel vihma, pühapäeval ja esmaspäeval on ilm kuiv ja päikeseline.

Laupäeva öö tuleb pilves selgimistega ning kohati sajab vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, enne keskööd põhjarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Temperatuur jääb -1 kuni +5 kraadi juurde, rannikul on kohati soojem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on peamiselt sajuta, vaid saartel võib üksikuid vihmahooge tulla. Tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse ning termomeetril on -1 kuni +2, Eesti lõunaservas ja ka saarte sisealadel kuni 5 ja rannikul kuni 8 kraadi.

Ennelõunal on pilvis selgimisi ja üksikutes kohtades võib natuke vihma sadada. Pärast keskpäeva Lääne-Eesti saartelt alates pilvisus tiheneb ning vihmasadu levib saartelt mandrile. Siis tugevneb Liivi lahe piirkonnas ka edelatuul 6 kuni 11 meetrini sekundis, õhtul pöördub läände, puhudes kuni 17 meetrit sekundis. Soojakraadid püsivad 5 kraadist 11-ni.

Paariks päevaks peaks saama kuivema ja päikselisema ilma, nagu on lubatud pühapäevaks ja esmaspäevaks. Teisipäevast on pilvisus taas muutlik ja paljudes kohtades vihmane. Lisaks tuleb uus nädal kõleda sügise kohta täitsa soe - päeval on kuni 13 kraadi oodata.