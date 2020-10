Opositsiooni teatel osaleb protestimarsil üle 100 000 inimese.

"Üle 100 000 inimese kogunes täna Minskis (kangelaslinna) obeliski juurde," edastas opositsioon sotsiaalmeedia kaudu.

Piirkonnas on ka arvukalt miilitsasõidukeid ning inimõiguslaste sõnul on alanud protestijate kinnivõtmine.

Meeleavaldusi korraldatakse ka teistes Valgevene linnades.

Valgevenes on kestnud meeleavaldused alates 9. augustist, mil presidendivalimiste võitjaks kuulutati Lukašenko. Opositsioon ei ole valimistulemusi tunnustanud ning peab neid võltsituks.

