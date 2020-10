Valgevene opositsioon on seadnud pühapäevaks tähtaja, et Aleksandr Lukašenko peab presidendiametist lahkuma, lõpetama vägivalla ja vabastama poliitvangid. Vastasel juhul algab üleriigiline streik, blokeeritakse liiklus ja võetakse ka muid meetmeid.

Pühapäevaks oli Minskis kavas korraldada Lukašenkot ja valitsust toetav miiting. Lukašenko aga jättis meeleavalduse ära, öeldes, et ei saa tagada inimeste turvalisust kui Minskisse sõidab üle Valgevene kokku 250-300 000 inimest, et teda näha ja talle toetust avaldada.

Politoloog Karmo Tüür ütles ERR-ile, et iga võimul oldud päev lisab Lukašenkole enesekindlust ametis jätkamiseks.

"Tema mätta otsast vaadatuna on ju kõik väga lihtne - kui teda pole tänaseni suudetud võimult kangutada, siis miks peaks see juhtuma homme või ülehomme?" ütles politoloog.

Tüüri sõnul on Lukašenko õppinud toimuvale reageerima.

"Kuna opositsiooni peamine tööriist on seni olnud meeleavaldused, siis vastab Lukašenko enda omadega. Kusjuures korraldab samades kohtades, mis on seni olnud tema vastaste peamised kogunemiskohad. See on omamoodi tuttav käitumine loomariigist - nühkides end vastu sama puud, näitab ennast tugevamaks pidav karu, et see on tema territoorium, et tema on siin peremees," selgitas ta.

Tüüri sõnul on Lukašenko valmis ametist lahkuma vaid oma tingimustel.

"Ennast seni ikka veel Valgevene presidendiks pidav Lukašenko on ilmselt valmis ametist lahkuma ainult ühtedel tingimustel - tema enda omadel. Tõenäoliselt, viies kõigepealt kiiruga läbi põhiseadusparandused ning juba seejärel korraldades võimu üleandmise, kellele vaja," rääkis politoloog.

"Lukašenko pole rumal inimene, ta saab väga hästi aru, et on ennast upitanud nii kõrge postamendi otsa, et sellelt alla kukkudes ta murraks kaela. Seetõttu on tal vaja enne postamendi ümber ehitada turvavõrk ehk ehitada garantiidesüsteem endale ja oma lähikonnale," lisas ta.