TLÜ teadur usub Bideni võitu USA presidendivalimistel

Tallinna Ülikooli (TLÜ) rahvusvaheliste suhete dotsent Matthew Crandall usub, et USA presidendivalimised võidab sel korral Joe Biden, kuigi kõigil on meeles eelmise korra küsitlused, mis ennustasid võitu Hillary Clintonile, kuid presidendiks sai hoopiski Donald Trump. Tol ajal pelgasid aga paljud ilmselt tunnistada, et valivad Trumpi, seega eksitasid nad tõenäoliselt ka küsitluste tulemusi. Sel korral on toetusnumbrid ilmselt täpsemad, usub ta.

"Ma arvan, on raske teha üllatust kaks korda järjest. Ma arvan, et inimestel praegu ei ole enam häbi öelda, et nad toetavad Trumpi," leidis Crandall usutlues "Välisilmale".

"Esimene asi, mida Washingtoni demokraadid teevad, kui nad Unise Joe presidendiks on valinud, nad lähevad ilmselt magama," USA president Donald Trump.

Küsimusele, kas Biden ei ole kandidaadina igav kuivik, tunnistas Crandall: "Biden pole nii huvitav kandidaat, aga ta on Trumpi vastand ja see on see motivatsioon, mis paneb demokraadid valima." "Kui kõht on tühi, kuivik maitseb väga hästi," lisas ta.

Crandalli sõnul on oluline tähele panna, et demokraadid on hetkel tavapärasest üksmeelsemad ning Biden on strateegiliselt liikunud vasemale, et laiendada oma toetuspinda. Samas on ameeriklaste valimisaktiivsus traditsiooniliselt üpris madal ja eriti laisad hääletajad on olnud demokraatide toetajad.

"Kui me vaatame näiteks neli aastat tagasi, siis nende arv, kes tulid valima, oli natuke madal ja see oli peamine põhjus, miks Hillary Clinton kaotas," selgitas dotsent.

Need, kes tulid valima Obamat, ei tulnud 2016. aastal valima Clintonit

"Bideni peamine eesmärk on, et veenda neid, kes valisid 2008. aastal ja 2012, aga mitte 2016, et tulla sel aastal uuesti valima. Ja ma usun, et ta saavutab selle," leidis Crandall.

BIdenile teeb kampaaniat ka Obama

Bidenit, oma endist asepresidenti on finišisirgel asunud toetama ekspresident Barack Obama: "Ma olen nii kindel Joe Bidenis ja Kamala Harrises, kes on end ümbritsenud tõsiste inimestega, kes teavad, mida nad teevad, kes esindavad kõiki inimesi, mitte ainult üksikuid ja me suudame end sellest august välja kaevata."

Küsimusele, mis talle lootust annab, vastas Obama: "Lootus ei ole pime optimism. Lootus ei ignoreeri probleeme. Lootus usub raskuste korral, et suudame ületada

ja saada parema maailma."

Obama lavale ilmumine ei jäta Trumpi ükskõikseks: "President Obama teeb kampaaniat unimütsist Joe Bidenile. Ja ma ütlesin: huuh, on see hea või halb uudis? Ütle mulle, on see hea või halb uudis? Noh, ma arvan, et halb uudis. Ei, see on hea! Polnud kedagi, kes oleks teinud Hillary Clintonile agaramalt kampaaniat kui Obama, eks? Teda jätkus igale poole. Ta ütles, et minust ei saa presidenti. Siis mina võitsin. Ma arvan, et ainus, kes oli veel õnnetum kui kõverik Hillary sel õhtul, oli Barack Hussein Obama, Barack Hussein Obama."

Bideni poja skandaalil pole sellist mõju nagu Hillary skandaalil

Kui 2016. aastal räsis Clintoni reitingut e-kirjade skandaal, siis kas Bidenile ei või saada saatuslikuks tema poja Hunteri kahtlased ärid Ukrainas? Crandalli hinnangul oli Clintoni skandaal Bideni omast oluliselt suurem ning inimesi USA-s huvitab hetkel kõige enam koroonakriisiga toimetulek.

Huvitaval kombel on asutud kokku ostma relvi.

"See on pigem vabadus riigist, mitte et riik tagab vabadust. See on pärand meie ajaloost. Meil on üks relv inimese kohta, mis on väga kõrge näitaja. Ja ma arvan, et see ongi väga loomulik, et kui on kriis, ükskõik, millise kriis, siis inimesed natuke paanitsevad, kes ostab liiga palju toit, täidab oma varusid, kes ostab endale relva. See oli samuti enne kui Obama valiti, samuti oli väga suur osturalli. Inimesed kartsid, et tulevad uued reeglid, seadused, et siis võib-olla on raskem relvi omandada. Koroonakriisiga on võib-olla samuti hirm, et kui asjad lähevad hulluks ära," rääkis Crandall.

Koroonaviirus on USA-s tapnud enam kui 221 000 inimest. Trump jäi ellu, kuid on väidetavalt lõhkunud oma reitingut arrogantse suhtumisega COVID-19-sse.

"Isik, kes vastutab nii paljude surmade eest, ei tohiks jääda Ameerika Ühendriikide presidendiks," leiab Biden.

Michigani vabariiklased Trumpi ei süüdista

Enamus viiekümnest osariigist on selgelt jaotunud Trumpi või Bideni vahel. Michigan on üks neid paiku, kus Trumpi pooldajatel tuleb valmistuda kaotuseks.

"Teate, ma arvan, et enamik inimesi saab aru, et ei saa süüdistada selles, mis riigiga pärast covidit juhtunud on presidenti, sest mistahes teine president oleks samas olukorras, selles ettearvamatus olukorras, kus isegi teadlased ei tea, mis juhtub järgmisena või mida soovitada," leidis Marian Sheridan, Trumpi toetaja Michiganis.

"Ma arvan, et need on olulised valimised, seda teavad kõik. Need on tõenäoliselt ühed olulisemaid valimised, kui mitte kõige olulisemad valimised, mis meil tõenäoliselt minu eluajal toimuvad. Ma arvan, et oleme teelahkmel. Me kas valime ühe või teise suuna. Ja ma tahaksin säilitada meie praegust suunda. Vastasel juhul suundume globalistliku valitsemisvormi poole," usub Gerry Clixby, kes on samuti Trumpi pooldaja Michiganis

Trump ei kao areenilt

Küsimusele, mis juhtub siis, kui Donald Trump kaotab valimised ja kui ka lõpuks USA ülemkohus ütleb, et ta on kaotanud, arvab Crandall, et erinevalt varasematest presidentidest Trump ei otsusta avalikkuse eest varju tõmbuda.

"No see on väga huvitav küsimus. Enamus presidente on otsustanud olla tagasihoidlik. Kui me vaatame, kuidas Obama on elanud, et t on väga vähe sekkunud, et nüüd on aktiivselt hakanud nagu kampaaniat tegema. Georg Bush on samamoodi rahulikult, tasapisi elanud, ei ole enam tahtnud poliitikasse sekkuda. Aga see ei ole Donald Trumpi kalduvus. Tema tahab tähelepanu, seega ma arvan, et ta oleks keegi, kes oleks väga aktiivne ja see on väga huvitav. Mna tahan jälgida, mis toimuma hakkab," ütles Crandall.