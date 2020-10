Saar: teen erakonna volikogule ettepaneku toetada abieluvõrdsust

"Sotsiaaldemokraatide alusväärtused on alati olnud tolerantsus, hoolivus ja avatus. Viimased poolteist aastat on need väärtused Eestis olnud tõsises ohus. Äärmuslaste valitsusse pääsemine, valitsuse sammud vähemuste õiguste piiramisel ja valitsusliikmete viha õhutavad avaldused seavad ohtu tuhandete Eesti inimeste ja nende perede turvatunde ning riivavad lubamatult nende väärikust. Seetõttu tuleb neil, kes seisavad vaba ühiskonna ja kõigi võrdsete õiguste eest, seista veelgi jõulisemalt ja selgemalt oma väärtuste ja põhimõtete eest," ütles Saar.

"Ma tänan Noori Sotsiaaldemokraate nende selge seisukoha eest selles küsimuses ja leian, et erakonnal on aeg järgida noorte eeskuju. Oleme võrdsete õiguste eest seismisel Eestis alati olnud eesliinil, algatasime 2014. aastal kooseluseaduse ja oleme pidevalt seisnud selle seaduse rakendusaktide vastuvõtmise eest. Samuti tunnustan Rohelisi ja Eesti 200 selgete seisukohtade ja initsiatiivi eest. Diskrimineerimise ja vaenu õhutamise vastu võitlemisel – sealhulgas abieluvõrdsuse saavutamisel – on kõik avatust ja vabadust toetavad jõud poliitikas ja väljaspool poliitikat liitlased. Meid seob ühine eesmärk," lisas ta.

"Selleks, et meie algatus ei piirduks kõlavate deklaratsiooniga, vaid tooks kaasa tegelikud muutused, peame saavutama veelgi laialdasema ühiskondliku toetuse," märkis Saar veel.

Veel kolmapäeval puudus sotside seas ühine seisukoht seoses roheliste algatatud petitsioonile perekonnaseaduse muutmiseks.

Indrek Saar ütles siis ERR-ile, et ta pole ise petitsioonile allkirja pannud ning pole ka otsustanud, kas ta seda teeb.

Saar lisas, et erakonna sees on palju erinevaid nägemusi ehk on neid, kes abieluvõrdsust toetavad ja ka neid, kes leiavad, et esmalt tuleks vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid.

Erakond Eestimaa Rohelised algatas reedel petitsiooni, mille eesmärk on paluda riigikogul sätestada abielu perekonnaseaduses kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost.

Sotside esmane reaktsioon algatusele oli üleskutse pigem suunata energia abieluteemalise rahvaküsitluse ärajätmisele.