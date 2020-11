Saksamaa kaitseminister: Euroopa peab kaitsekulutusi suurendama

Saksamaa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer leiab, et transatlantiline koostöö peab jätkuma ja Trumpi administratsiooni tegevus tõestas, et Euroopa peab oma kaitsekulutusi suurendama.

"President Trumpi intensiivne surve kaitsekulutuste tõstmiseks oli Saksamaale "äratuskellaks", ütles Saksamaa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer, teatas The Times.

Karrenbauer rõhutas, et liit Ameerika Ühendriikidega on Euroopa julgeoleku tagamiseks hädavajalik.

Karrenbaueri kommentaarid on vastuolus Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni viimaste avaldustega, kes on öelnud, et Euroopa Liidust peab saama iseseisev globaalne suurjõud.

"Euroopa Liit peaks arendama sõltumatu sõjalise võimekuse ja ajama iseseisvat välispoliitikat, nii et me poleks maailmas kellegi vasallid," ütles Macron.

Üle-atlantilise koostöö toetajad nagu Karrenbauer peavad Macroni visioone illusoorseteks ja kutsuvad üles suuremale koostööle uue Bideni juhitud USA administratsiooniga.

Teisipäeval ütles Karrenbauer, et Trumpi ametiaeg on näidanud, et Euroopa peab NATO-sse rohkem panustama.

Eelmisel aastal taastus Saksamaa sõjaline eelarve 1988. aasta tasemele, kuid jääb endiselt tugevalt alla NATO poolt nõutud kahe protsendi SKP-st. Enne koroonaviiruse pandeemiat plaanis Saksamaa see aasta kaitsekulutusi tõsta 1,19 protsendilt 1,42 protsendile riigi SKP-st.

"President Trump oli segadusttekitav, Bideniga see kindlasti muutub, kuid ma olen viimane isik, kes ütleks, et kõik on uuesti korras," ütles Karrenbauer.

"Ameerika Ühendriikide strateegilised eesmärgid on muutumas, nad keskenduvad aina rohkem India-Vaikse ookeani regioonile. See tähendab, et meie, eurooplased, peame olema võimekamad ja suutma ameeriklastega võrdsetel alustel kohtuda, et nad oleksid huvitatud jätkuvast koostööst," lisas Karrenbauer.

Trumpi ajal on toetus Ameerika Ühendriikidele Saksamaal vähenenud. Enne USA presidendivalimisi toetas kõigest 12 protsenti sakslastest, et nende riik peaks liituma Hiina-USA külma sõjaga, 82 protsenti eelistasid neutraalsust.

Samuti toetasid sakslased veidi rohkem Macroni plaani iseseisvast Euroopast, kui Karrenbaueri transatlantilist liitu.

Pärast valimisi korraldatud täiendav uuring näitas, et 78 protsenti sakslastest leiab, et Bideni juhtimisel partnerlus normaliseerub.