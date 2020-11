Eesti jaoks viie suurima postipakkide sihtriigi seas olev Ühendkuningriik lahkub uuest aastast Euroopa Liidust, mis tähendab, et siis tuleb üle 22-eurosed postipakid tollis deklareerida ning nende pealt tasuda ka käibemaks.

Peale Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumist tuleb arvestada välismaalt pakkide tellimisel uute reeglitega. Kui postiga tellitud kauba väärtus on üle 22 euro, tuleb saadetis tollis deklareerida ja sellelt tasuda 20-protsendiline käibemaks. Kui kauba väärtus on üle 150 euro, tuleb tasuda ka tollimaks, mille määr sõltub konkreetsest kaubast.

Eesti Postil täpseid andmeid Eesti ja Ühendkuningriigi vahel liikuvatest postipakkidest ei ole, postifirma aga kinnitab, et riik on kindlasti Eesti inimeste seas nii tellimuste kui pakkide saatmise poolest maailmas esimese viie sihtriigi hulgas.

Maksu- ja tolliameti tolliformaalsuste valdkonnajuht Külli Kurvits märkis, et saadetisi saab deklareerida elektrooniliselt e-MTA lehel, tollideklaratsiooni esitamiseks on vaja kullerfirma või Eesti Posti saadetud teatist ning kauba väärtust tõendavat dokumenti, näiteks arvet, maksekorraldust või tellimust.

Kurvitsa sõnul on oluline tähele panna, et teatud kaupadele on aga kehtestatud piirangud või eriloa nõuded ning enne tellimist tuleks tutvuda MTA lehel olevate reeglitega.

"Näiteks on internetipoodidest ravimite tellimine keelatud. Samuti tuleks olla tähelepanelik toidulisandite tellimisel, sest enne tellimist tuleb teha kindlaks ega teise riigi toidulisand ei kuulu Eestis ravimite alla," lisas ta.

Maksu- ja tolliamet rõhutab, et oluline on mitte jätta kaupade tellimist üleminekuperioodi ehk selle aasta lõppu.

"Tuleb arvestada sellega, et kui tellimus on tehtud 2020. aastanumbri sees, aga eksporditoimingud ehk saadetise teele panemine algab 2021. aastal, siis kehtivad saadetisele eelnevalt kirjeldatud reeglid. Näiteks kui 31. detsembril tellitud 30-eurone pakk pannakse Ühendkuningriigis teele 2. jaanuaril 2021, siis lisandub sellele käibemaks. Seega soovitame ostud varakult ära teha," lisas Kurvits.

Kaupa Ühendkuningriiki saates tuleb arvestada, et saadetav kaup tuleb tollis deklareerida, kui selle väärtus ületab 1000 eurot, kogus ületab 1000 kilogrammi või kaubale on kehtestatud eriloa esitamise nõue.