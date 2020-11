Zaha Hadid Architectsi ja Esplani koostaud eelprojekti järgi kerkib Ülemistele Eesti suurim transpordisõlm, mis ühendab endas rahvusvahelise rongiliikluse kõikide Eesti ühistranspordi liikidega. Rongidest, bussidest, trammidest kuni ümberistumise võimalusega lennukite ja laevadeni välja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegusele Ülemiste raudteejaama alale kerkivas terminalis on eelkõige mõeldud jalakäijale ja reisijale.

"Selle väikese Ülemise ja T1 vahelise tunneli asemel tuleb maa-alune linnaväljak ja lisaks siis terminali hoone kui sild üle raudtee, et selles mõttes muutub see raudtee oluliselt vähem segavaks selle piirkonna inimestele. Ja me koondame erinevad transpordiliigid ühte kohta kokku lausa niimoodi, et ma arvan, et see unikaalne kogu Baltikumis ja isegi rahvusvahelisel tasandil," rääkis Esplani tegevjuht Kadi Metsmaa.

Terminalihoonesse tulevad söögikohad ja reisijate teenindusalad, kuid reisijal tuleb ronge oodata õues.

Terminali ja ümbritseva ala ehitaja peaks selguma hankega järgmise aasta juunis, transpordisõlm peab olema valmis 2025. aasta lõpuks. Kuid enne terminali projekti algust kuulutatakse juba paari nädala pärast raudteetrassil välja neli objekti, millest kaks on viaduktid kohalikel teedel ja kaks on ökoduktid.

Kahe aasta jooksul on kavas rajada 24 viadukti ja 7 ökodukti, mille ehitusele kulub 122 miljonit, projekteerimisele ja maade omandamisele 58 miljonit eurot. Eesti Rail Balticu juhi Tõnu Grünbergi sõnul on rahastus raudtee rajamiseks olemas ja kõik kulgeb plaanipäraselt.

"Sisuliselt 2022-23 peaks olema meil suur osa neid kiire ajakava objekte valmis, ehk viadukte-ökodukte, ja siis hakkab põhitrassi ehitamine, mis põhimõtteliselt peab olema lõpetatud 2026," ütles Grünberg.

Grünbergi sõnul pole alust kahtlusel, et Euroopa Liidu poolt rahastust ei jätkuks.