Toom: paljulapselist ministrit peab toetama tööle pühendumist lubav pakett

Keskerakondlasest eurosaadik Yana Toom ütles ETV saates "Esimene stuudio", et kui me tahame, et paljulapselisel pereemal oleks võimalik olla minister, siis peab seda toetama teatud pakett ning ühiskondlik kokkulepe.

"Ma ei kiida heaks seda, mida Mailis tegi, aga ma ei hakka teda ka hukka mõistma, sest esiteks, mulle ei meeldi kooris laulda. Ja teiseks, selleks, et teda hukka mõista, peab olemas ikka moraalne majakas, mida ma ei ole," ütles Toom.

Yana Toomi sõnul on Õhtulehte jälitustegevuses süüdistada arusaamatu, sest seaduses pole sellele isegi konkreetset definitsiooni.

Õhtuleht kirjutas teisipäeval, et haridusminister Mailis Reps (KE) laseb ministeeriumi autojuhil sõidutada oma lapsi kooli ja huviringidesse. Õhtuleht kirjutab, et jälgis haridusministeeriumi autojuhi käike kuu aja jooksul kokku kolme juhusliku tööpäeva pärastlõunal. Neist kõigil tegeles lehe andmeil autojuht ministri asemel tema laste sõidutamisega.

"Peaks aru saama ka sellest, et see on uuriva ajakirjanduse töö osa, ilma selleta ei ole võimalik seda tööd teha. Aga kui me tahame piirata ajakirjandust vaid sellega, et nad levitavad meie pressiteateid ja intervjuusid, siis me oleme teel Ungari poole," lausus Toom.

Samas kirjutas Toom sotsiaalmeedias, et laste piltide avaldamist ta heaks ei kiida ning nimetas seda lausa alatuks.

Toom lisas, et kogu lugu näitas väga selgelt kitsaskohti ja tuleks need kitsaskohad läbi vaadata ja probleem lahendada. "On lausa mitu asja, mis tuleks muuta, et tulevikus selliseid asju vältida."

"Kui me tegelikult tahame, et Eesti Vabariigis oleks võimalik paljulapselisel pereemal olla minister, siis selle juurde peab ilmselt kuuluma ka mingisugune pakett, mis võimaldab sellel inimesel pühenduda tööle 24/7. Sest selge on see, et paljulapseline üksikvanem ei suuda ise kogu oma majapidamist hoomata. Kui me tahame, et inimene töötaks nii nagu on ministrile kohane. Aga selleks peab olema ühiskonnas kokkulepe ja praegu tasuks ilmselt selle peale mõelda," lausus Toom.

Narva volikogu tagandas eelmisel kolmapäeval ametist linnapea Aleksei Jevgrafovi, volikogu esimees Irina Janovitš astus tagasi umbusaldust ootamata. Uue võimukoalitsiooni moodustamiseks algasid läbirääkimised, oma valmisolekust linnapeaks hakata teatas riigikogu liige, sotsiaaldemokraat Katri Raik.

Toom ütles, et temal ei ole Narva hiljutise võimuvahetusega mingit pistmist. Toomi sõnul on Narva valitsemise puhul oluline, et seda teeks n-ö oma inimene. Seega peab olema Narva linnapea kohalik inimene. See, kas Katri Raik linnapeana omaks võetaks, veel Toomi sõnul selgub. Toomi sõnul läheb Katri Raik riigikogust lahkudes suure riski peale, sest ei ole välistatud, et kohalike surve tõttu valitakse tagasi senine Narva linnapea Aleksei Jevgrafov.

Narva ja Ida-Virumaa tulevikku ta helgeks ei pea, sest sealt piirkonnast on palju inimesi lahkumas.

Rääkides Poola ja Ungari vetost Euroopa abipaketile tõdes Toom, et Euroopa Liit on praegu Poola ja Ungari pantvangis. Lahendus olukorrale peab tema sõnul olema poliitiline.

Riigid panid nimelt Euroopa Liidu majanduse taastamise paketile veto, sest pakett on seotud õigusriigi põhimõtete täitmise nõudega.