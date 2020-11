Möödunud ööpäevaga tehti Eestis 5367 koroonatesti, millest positiivsed olid 370. Positiivsete testide osakaal oli seega ligi 6,9 protsenti.

Suri viis koroonaviirusesse nakatunud patsienti ning alates pandeemia algusest on koroonaviirus nõudnud Eestis nüüd 104 inimese elu.

Haiglaravil on reede hommikuse seisuga 182 patsienti, mida on ühe võrra vähem kui ööpäev varem. Juhitaval hingamisel on kuus patsienti ja intensiivravil 20.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on nüüd 314,23 (neljapäeval 305,95).

Ida-Virumaale lisandus 96 nakatunut

Enim uusi positiivseid testitulemusi lisandus Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 178 inimesel, neist Tallinnas 132.

Ida-Virumaale lisandus 96, Tartumaale 31, Pärnumaale 17 ja Võrumaale 10 positiivset testi tulemust.

Raplamaale lisandus kuus, Lääne-Virumaale kuus, Jõgevamaale neli, Valgamaale neli, Viljandimaale kolm, Põlvamaale kolm, Saaremaale kaks, Läänemaale üks ja Järvamaale üks nakatumine.

Kaheksal positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Hiiumaa oli ainus maakond, kuhu ei lisandunud mitte ühtegi koroonapositiivset.

Uudis on täiendamisel.