"Ma saan ainult öelda, et ma näen juba, et täielikult seda ei kinnitata," ütles riigipea ajakirjanikele, kuid ei soostunud nimetamast kandidaate, kes tagasi lükatakse.

"Ma ei saa täna öelda, kui paljud nimed me kahtluse alla seame, see oleks vastutustundetu. Liiatigi alustasime me alles ministrikandidaatidega kohtumist," ütles Nauseda.

President kinnitas, et kõik kandidaadid on muljet avaldanud, aga mõnel ei ole selget nägemust, teistel on aga probleeme meeskonna moodustamisega.

"Mõnel kandidaadil ei ole ilmselt veel selget nägemust, mida nad nelja aasta jooksul oma ametikohal tegema hakkavad. Neil tuleb veel tööd teha ja meeskonna moodustamisse pisut enam panustada."

Nausėda sõnul võetakse kõike seda arvesse ja otsust on oodata järgmise nädala alguses.