Läti pealinna kerkib suur ja avar rahvusvaheline transpordikeskus, kust peaks kümne minutiga jõudma Riia lennujaama. Lisaks jaamale, Euroopa laiusega raudteedele ja estakaadidele ehitatakse uus sild üle Daugava, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jaama ehitab Belgia, Läti ja Itaalia suurtest firmadest moodustatud ühendus Bererix, järelevalvet teevad Deutche Bahni insenerid. Tegu on viimase 30 aasta kõige keerukama ja ulatuslikuma ehitusprojektiga Lätis.

"Peamine on see, et saame kaasaegse, kõigile Euroopa normidele vastava jaama – kiiresti ligipääsetava, heade ootamisvõimalustega ja turvalise. Kuid jaam on vaid vahend, jõudmaks Riiast Tallinna. Ehitades seda objekti, saame kiire ühenduse nii Balti riikide vahel kui ka Euroopaga," ütles RB Raili juhatuse esimees Agnis Driksna.