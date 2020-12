Leppeta Brexit kahjustaks kogu maailma majandust, seisab ajalehe The Times analüüsis, kus vaadeldakse, millist mõju avaldaks leppeta Brexit Suurbritanniale, Euroopa Liidule ja suurtele Euroopa riikidele.

Mida tähendab leppeta Brexit Suurbritanniale?

Brexiti-leppe mittesõlmimine põhjustaks segaduse kaubanduses. La Manche'i väina ületavaid veoautosid hakataks piiril kontrollima, mis tekitaks pikad järjekorrad.

Euroopa Liitu saadetud Suurbritannia kaupadele hakkaksid kehtima tollimaksud, näiteks autodele tõuseks maksumäär 10 protsenti, piima- ja lihatoodetele kasvaks see ligi 35 protsenti. Euroopa Liit moodustas Suurbritannia ekspordist eelmisel aastal 43 protsenti ja selle väärtuseks hinnati 320 miljardit eurot.

Paljud kaubad võivad Suurbritannias Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglite alusel kallimaks minna. Mõned Suurbritannia supermarketid on hoiatanud, et riiulitel võib valik väiksemaks minna. Suurbritannia kalapaatidel lubataks rohkem kala püüda ja see võib kohalikule turule tuua palju odavat kala.

Turvalisuse ja andmete jagamise koostöö väheneks ning Suurbritannia politsei kaotaks ligipääsu Euroopa Liidu andmebaasile.

Ebaselgeks jääb, millistel tingimustel lubatakse brittidel sõita Euroopas autoga ja kas nad võivad kaasa võtta lemmikloomi.

Mida tähendab leppeta Brexit Euroopa Liidule?

Euroopa Liidu ekspordi väärtus väheneks 33 miljardit eurot. Suurbritanniase suunduvaid Euroopa veoautosid hakatakse samuti kontrollima, suurendades järjekordi.

Euroopa Liidu julgeoleku ja politsei koostöö Suurbritanniaga väheneks, mis soodustaks mandril kuritegevuse ja terrorismi kasvamist.

Prantsusmaa, Iiri, Belgia ja Hollandi kalapaatidel ei lubataks enam Suurbritannia vetes tegutseda, mis tekitaks suuri siseriiklikke probleeme.

Mida tähendab leppeta Brexit Prantsusmaale?

Kindlustusfirma Euler Hermese uuringu kohaselt väheneks Prantsusmaa eksport 3,6 miljardit eurot.

Kõige rohkem kannataks veini- ja kangete alkohoolsete jookide sektor. Suurbritannias tegutseb umbes 30 000 Prantsusmaa alkoholiettevõtet.

Prantsusmaa põllumajandustoodangul on Suurbritanniaga kaubandusülejääk kolm miljardit eurot.

Prantsusmaa avalik arvamus süüdistab Suurbritanniat enesehävituslikus tegevuses, paremäärmuslane Marine Le Pen on loobunud oma lubadusest lahkuda Euroopa Liidust.

Mida tähendab leppeta Brexit Saksamaale?

Kõige rohkem kaotaks Euroopa Liidu liikmesriikidest leppeta Brexitiga Saksamaa. Suurbritannia on Saksamaa ekspordile suuruselt viies turg, väärtusega 65 miljardit eurot. Saksamaal sõltub kaubavahetusest Suurbritanniaga üle 400 000 töökoha.

Saksamaal valitseb laialdane poliitiline konsensus, et Euroopa Liidu terviklikkuse nimel ei tohi Suurbritanniale järeleandmisi teha. "Boris Johnson on hüvasti jätnud majanduslikule ratsionaalsusele," ütles Saksamaa parlamendisaadik.

Suurbritannia Brexiti-leppeta lahkumine kahjustaks karmilt veel teisi Euroopa Liidu riike. Hollandi eksport Suurbritanniasse oli eelmisel aastal 10,5 protsenti, Hispaanias elab püsivalt 350 000 britti ja neil on Gibraltaris ühine maismaapiir Suurbritanniaga. Suurbritannias elab veel mitu miljonit Euroopa Liidu kodaniku, kõige rohkem on poolakaid - 900 000.