Ajakirjanikud Toomas Sildam ja Urmet Kook ning sotsioloog Tõnis Stamberg arutlesid värskete erakondade toetusnumbrite üle ning leidsid, et erakonna Eesti 200 toetust on kergitanud Reformierakonna valijad ning seni valimiseelistuseta olnud inimesed.

Stambergi sõnul andis Eesti 200-le võimaluse tervishoiukriis, kus tuleb vastu võtta ebapopulaarseid otsuseid ning kus samas on ka näha, et opositsioon ei ole esinenud nii tugevalt, kui ta peaks seda tegema.

"Inimesed otsivad oma häälele väljapääsu. Mingid hääled on liikunud Reformierakonna ja Keskerakonna tagant Eesti 200 taha. Osa inimesi, kes ei ole siiani leidnud enda häälele erakonda, on selle Eesti 200 näol leidnud," lausus Stamberg.

Toomas Sildam märkis, et kui juunis oli Reformierakonna toetus 33 ja praegu 21, siis on selge, et kuhugi nad pidid minema.

Urmet Kook küsis, kui püsivad ja kindlad need Eesti 200 valijad on.

Stambergi sõnul oleks seda vaja mõõta ja kaardistada. "Ma arvan, et pigem on Eesti 200 tõusu taga välised faktorid, kõik mis toimub valitsuse ja riigikogu tasandil. Eesti 200 nähakse värske tuulena Eesti poliitmaastikul," ütles Stamberg.

Stambergi sõnul teeb Eesti 200 positsiooni mugavamaks see, et nad ei ole valitsuses ja ka riigikogus, sest ka opositsioonile on suured ootused. "See on väga mugav positsioon oma sõnumeid edastada," lausus ta.

Sildami sõnul on tõehetk Eesti 200 jaoks eelseisvad kohalikud valimised ning suur ülesanne on leida kandidaadid, kes inimesi kõnetaks.

Stamberg märkis, et see ongi sõnum Eesti 200 liidritele, et tuleb väga aktiivselt hakata kohalikul tasandil tööle. Ta tõstis esile ka asjaolu, et Eesti 200-l on Tallinnas ja Ida-Virumaal suur toetus.

Rääkides EKRE-st, kelle toetusnumber on alates augustist langenud 20 protsendilt 14 protsendi peale, ütles Stamberg, et EKRE jõuline stiil on muutunud väsitavaks ka nende endi valijatele.

Toomas Sildam ei usu Urmet Koogi õhku visatud spekulatsiooni, et põhjus võib olla esimehe vahetamises.

Sildami sõnul võib oma mõju olla mitmetel ministrivahetustel ja ka Mart helme lahkumisel valitsusest.

Stambergi sõnul on inimesed väsinud ka sellest, et valitsus pidevalt omavahel kakleb ja selle arvelt teeb vähem päris tööd.

Stamberg pidas üllatavaks, et seoses koroonakriisiga, abielureferendumi teemaga ja mõnede teiste teemadega, on Keskerakonna reiting nii vähe pihta saanud.

Sotsiaaldemokraatide Erakonna puhul nõustub Toomas Sildam reformierakondlase Jürgen Ligiga, kes sel nädalal ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et sotsid ei suuda oma potentsiaali realiseerida.

Urmet Kook lisas, et sotside jaoks oleks ka potentsiaali ka vene valijate puhul oma kandepinda laiendada.

Stambergi sõnul jäävad sotsid opositsioonis tegutsedes Reformierakonna varju. "Nad ei ole pildis. Neil on materjali küll, millest rääkida, aga ma ei näe neid," lausus Stamberg.

Urmet Kook pidas kummaliseks, et pidevalt pildil oleval Isamaa erakonnal küsitlustes nii kehvasti läheb.

Stambergi sõnul tekitavad inimestes segadust pensionireformi läbiviimine ja sellest tulenevad muutused. Sildami sõnul valitseb segadus ka Isamaas sees, tuues välja Parempoolsete ühenduse tegevuse, mis vastandub esimees Helir-Valdor Seederi joonele.