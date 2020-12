See, kui kaua peab inimene praegu pakki ootama, sõltub Veskimeistri sõnul sellest, kust pakk tellitud on ja sellest milline võimekus Omnival pakkide välja andmisel on.

Veskimeister rääkis, et Omniva tegi teisipäeval kõikide aegade suurima sorteerimisrekordi, kui sorteeriti 94 000 pakki.

Üle Eesti on Omnival 253 pakiautomaati, milles kokku on 35 000 lahtrit.

"Juba see näitab, kui palju meil neid pakke on, numbrid on tõesti suured," ütles Veskimeister.

Veskimeister rääkis, et eestlased tellivad pakke e-kaubandusest umbes kaks korda rohkem kui mullu. "Me oleme sel aastal selleks väga hästi valmistunud, üldiselt me suudame pakid kohale toimetada kolme päeva jooksul ja praegu me oleme sellega enam-vähem hakkama saanud," lausus Veskimeister.

Toppamiste põhjustena tõi Veskimeister mitmeid.

"Kui me vaatame näiteks Hiinast tulevaid pakki, siis senimaani ei ole täies mahus taastunud lennutransport. Hiina pakid liiguvad läbi mitmete riikide ja ka seal on toppamisi," selgitas Veskimeister.

Praegu mitmel pool esinevatele pakijärjekordadele pakkus Veskimeister lahendusena paigaldada lisaks uusi pakiautomaate.

"Kahjuks on see sesoonne äri ja meie mahud on tipus just jõuluajal. Ja kui me investeeriksime nii palju pakiautomaatidesse, et me suudaksime jõuluajal kõik pakid ühe päevaga kohale viia, siis ülejäänud üheksa kuni kümme kuud, oleksid pakiautomaadid pooltühjad," rääkis Veskimeister.

Veskimeister kutsus üles inimesi võtma pakki automaadist välja võimalikult kiiresti.

"Mida kiiremini inimene paki välja võtab, seda kiiremini vabaneb meie jaoks see sahtel ja sinna saame panna uue paki," sõnas Veskimeister.

Koroonakriisi tõttu on Veskimeistri sõnul hakanud rohkem pakke saatma ka Eesti siseselt.

Veskimeister ütles veel, et neljapäeval välismaa e-kauplusest tellides, pakk suure tõenäosusega jõuludeks praeguse seisuga kohale ei jõua. Selleks pühapäevaks sorteerimiskeskusesse jõudnud pakid lubas ta aga pühadeks kohale toimetada.