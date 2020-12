Tartu järgmise aasta eelarve on 215 miljonit eurot

Tartu linnavolikogu võttis neljapäeval vastu Tartu linna 2021. aasta eelarve, mille täpne suurus on 214 995 437 eurot.

Järgmise aasta eelarve keskmes on elukeskkonna parandamine, haridus, Tartu kui roheline linn ning kultuuri ja spordi väärtustamine, teatas volikogu kantselei. Enim investeeringuid suunatakse teedeehitusse, sotsiaalhoolekande ja hariduse valdkonda.

Koroonaviiruse pandeemiast põhjustatud keerulises majandusolukorras tehakse majanduse elavdamiseks investeeringuid ühtekokku 35 miljoni euro eest.

Tartu põhitegevuse tuludeks on järgmisel aastal planeeritud 170 miljonit eurot, mis on käesoleva aasta täpsustatud eelarvega võrreldes 2,4 protsenti suurem.

Linna peamised tulud on üksikisiku tulumaks (91,1 miljonit eurot) ning toetused (55,6 miljonit).

Tartu põhitegevuse kulud on 160,2 miljonit eurot, sellest 56 protsenti ehk 90,5 miljonit eurot on hariduskulud.

Linna investeerimistegevuse tulud on ligi 17 miljonit eurot, kulud 35,6 miljonit.

Suurimad investeeringud teedesse

Majanduse valdkonda investeeritakse 15,6 miljonit eurot. Teede ja tänavate korrashoidu ning rekonstrueerimiseks on eelarvesse kavandatud 13,3 miljonit eurot. Suuremad objektid on Riia tänava viadukti ja tunnelite ehitus, Puiestee tänava rekonstrueerimine, Vaksali-EMÜ–Waldorfkooli kergliiklustee ning Tartu-Rahinge-Ilmatsalu kergliiklustee I etapp. Tänavavalgustuse korrashoiuks ja rekonstrueerimiseks on ette nähtud 2,3 miljonit eurot. Renoveeritakse Annelinna tänavavalgustus ning korrastatakse ja kaasajastatakse Jaamamõisa, Ränilinna ja Veeriku linnaosa valgustust.

Haridusvaldkonna investeeringuteks on kavandatud 6,3 miljonit eurot ehk 18 protsenti kõigist investeerimiskuludest. Haridusvaldkonna suuremad objektid on lasteaedade Meelespea ja Ristikhein renoveerimine, ettevalmistused Karlova kooli laiendamiseks ning Kroonuaia kooli ehitus Ploomi tänavale.

Kultuur, sport ja vaba aeg saab investeeringuid 2,9 miljonit eurot. Kultuurivaldkonna tähtsaim investeering on Annemõisa jalgpallihalli rajamine, mis parandab oluliselt Tartu jalgpallurite treeningutingimusi. Ilmatsallu on kavas ehitada uus mängu- ja spordiväljak, jätkatakse südalinna kultuurikeskuse projekti ettevalmistamist.

Sotsiaalvaldkonna investeeringud on 5,3 miljonit eurot. Suurim projekt on Tüve tänava sotsiaalmajade ehitus ning Nõlvaku tänavale üldhooldekodu rajamine. Jätkub erivajadusega inimeste eluruumide kohandamine ning linn võtab üle ka seni sotsiaalkindlustusameti korraldatud teenuste osutamise erivajadusega lastele.

2021. aasta eelarves on reservfondi suurendatud peaaegu 1,3 miljoni euroni, et katta koroonaviiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevaid kulusid.

Laenuvahendeid on järgmisel aastal plaanis kaasata 24,6 miljonit eurot, millest 19,1 miljonit läheb laenukohustuste refinantseerimiseks ja 5,5 miljonit uuteks investeeringuteks. Linna netovõlakoormus jääb aasta lõpus 54 protsendi tasemele, mis jääb alla praegu koroonakriisi mõjude leevendamiseks kehtestatud võlakoormuse ülempiirile, mis on 80 protsenti.

Tartu tänavune eelarve oli kinnitamisel 208 miljonit eurot, juunis pidi volikogu eelarvet kolme miljoni euro võrra kärpima.

2021. aasta eelarve kinnitamist toetas 41, vastu oli kolm volikogu liiget.