Veel teisipäeval ütlesid valitsuse teadusnõukoja juht Irja Lutsar ning haridus- ja teadusminister Jaak Aab, et algklasse ei peaks sulgema. Ka sotsiaalminister Tanel Kiik ütles teisipäeval "Aktuaalses kaameras", et kui õppetöö ära lõpetada, siis peavad noored kuskil aega veetma ja et kevadine koolivaheaeg näitas, et just siis said alguse mitmed haiguspuhangud.

ERR uuris peaminister Rataselt, miks valitsus päev hiljem vastupidise otsuse tegi. Ratas ütles, et otsus sündis pärast erinevaid konsultatsioone ning et oma rolli mängis nii kasvanud nakatumisnäitaja kui ka see, mis toimub meditsiiniasutustes.

"Jah, teisipäeva hommikul oli valitsuse kabinetinõupidamine, kus Irja Lutsar esitas oma ettekande. Pärast seda on jätkunud konsultatsioonid. Me teame, kuidas on viirus tänase seisuga veel edasi levinud. Ka meie meditsiin on väga raskes seisus. Ehk kui me räägime plaanilisest ravist, siis ei ole jäänud enam ka ühte sammu, et mitte hakata seda sulgema. Jõudsime kolmapäeval selleni välja, et teha üks konkreetne reegel kõikidele kooliastmetele. See tugines erinevatele konsultatsioonidele," sõnas peaminister.

Ratas lisas, et erand tehti lasteaedadele ja lastehoidudele, mis jäävad lahti. Kuid alates 14. detsembrist on suletud kõik õppeasutused ning pärast koolivaheaega (enamikes koolides peaks õppetöö uuesti algama 11. jaanuaril - toim) jätkub loodetavasti õppetöö, kui valitsus ei otsusta teisiti.

"Kui nakkus läheb allapoole, siis on meie soov koolid lahti teha nii ruttu kui võimalik. Saame hinnangu anda detsembri viimaste päevade jooksul, et kas täiendavatest piirangutest oli kasu. Kui oli, siis läheb õppetöö (11. jaanuarist - toim) edasi," sõnas Ratas.

Ratas lisas, et valitsus ei pidanud vajalikuks õppeasutusi enne jõuluvaheaega nädalaks kaugõppele viia, aga kui koolid ise soovivad seda teha, siis on neil see võimalus. Samuti võib kontaktõpe toimuda erivajadusega õpilastele ja teistele olümpiaadide ettevalmistamiseks, teha praktikaid ning ülikoolides eksameid.