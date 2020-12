Fotod: peapiiskop pühitses sisse Saku kiriku

Praegu on Saku Toomase koguduse kasutada üksnes väike kogudusemaja, kus tuleks koos istuda tihedalt ja ilma ventilatsioonita. Nii ongi advendiajal uue kiriku avamise ootel peetud pühapäeviti pooletunniseid jumalateenistusi värskes õhus.

Kopp kiriku ehituseks löödi Sakus aadressil Küütsu 2 maasse 11. aprillil 2019. Möödunud aasta 18. juunil paigaldas EELK peapiiskop Urmas Viilma hoonele nurgakivi. Sarikapidu koos torniristi õnnistamise ja paigaldamisega toimus 20. septembril 2019. Mullu detsembri keskel ehitamine ajutiselt lõppes, kuna ehituseks kogutud raha sai otsa. Siiski jõuti esimeses etapis kaugemale, kui algselt planeeritud. 4. mail algas ehitus taas ja nüüdseks on hoone sissekolimiseks valmis.

Saku kiriku ehitamine on ajalooline sündmus. Peale Teist maailmasõda on valmis ehitatud vaid üks EELK kirikuhoone, EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik, mis pühitseti 2007. aastal. Saku kirik on ajalooline ka seetõttu, et on esimene päikeseenergial töötav sakraalhoone Eestis. Teadaolevalt ei ole selliseid sakraalhooneid seni ehitatud ka mujal Baltikumis ega Soomes. Päikesepaneelid toodavad energiat juba praegu.

Kuigi EELK Saku Toomase koguduse liikmete arv on vaid 125, ulatub koguduse töö sadade inimesteni aastas. Saku kirik annab võimaluse pidada kiriklikke matuseid, laulatusi, kirikukontserte, suuremaid jumalateenistusi jms, mida koguduse praegused ruumid väikeses Saku palvemajas ei võimalda.