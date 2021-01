Kaubanduslepingu kriitikud süüdistavad Merkelit Hiinale järeleandmises

Saksamaa roheliste partei Euroopa Parlamendi liige Reinhard Bütikofer väidab, et tegemist on Pekingi katsega lüüa kiil Euroopa ja USA vahele, teatas The Times.

"Euroopa Ülemkogus valitseb rahulolematus, kuidas Saksamaa selle kaubanduslepingu läbi surus. Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Eesti, Läti, Rootsi, Luksemburgi, Hollandi ja Belgia suursaadikud on esitanud mitmeid vastuväiteid lepingu sõlmimisele," teatas Bütikofer.

Poola ja teised Kesk-Euroopa riigid muretsevad, et kaubandusleping võib rikkuda suhted Joe Bideni administratsiooniga.

Belgia samas väidab, et kaubandusleping on sõlmitud liiga kergekäeliselt ja ei arvesta Pekingi tegevust uiguuride kohtlemisel.

Euroopa Liidu ja Hiina kaubanduslepingu läbirääkimised on kestnud kaheksa aastat ja selle eesmärk on tagada Euroopa ettevõtetele parem ligipääs Hiina turgudele.

Samuti on Hiina lubanud parandada oma keskkonnastandardeid ja teha "püsivaid jõupingutusi" sunniviisilise töö keelamiseks.

Euroopa Liidu ja Hiina vahelise kaubanduslepingu ratifitseerimine võib aega võtta vähemalt aasta.