AK video: abieluteemaline rahvaküsitlus tekitas põhiseaduskomisjonis kaose

Riigikogus põhiseaduskomisjonis katkes abieluteemalise rahvahääletuse arutelu vastastikuste süüdistuste saatel. Reedel jätkab komisjon arutelu elektrooniliselt ning komisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE) tunnistas, et see võimaldab tal üle aja kõnelenu mikrofoni lihtsalt välja lülitada.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni oodati neljapäeva hommikul abielureferendumi eelnõule parandusettepanekuid esitanud saadikuid oma ettepanekuid tutvustama. Seda nimekirja alusel ja kellaajaliselt. Kutse saadeti SMS-iga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eile 19.27: "Tere! Olete oodatud PÕSK 7.01 istungile oma 288 OE-le esitatud muudatusettepanekuid tutvustama"," luges Reformierakonna fraktsiooni liige Signe Kivi saabunud sõnumit.

Esimese tunniga jõuti teise muudatusettepanekuni, kuigi ettepaneku tutvustajal oli aega viis minutit või veidi enam.

"Mina ise olen teinud üle 100 muudatusettepaneku, lisaks olen kolleegide omad allkirjastanud - mulle antakse seitse minutit. Ma isegi füüsiliselt ei jõua neid ette lugeda, rääkimata mingist diskussioonist, küsimustest. See on kindlalt menetlusnormi rikkumine," kommenteeris reformierakondlane Erkki Keldo.

Küsimiseks-vastamiseks anti kaks minutit. "Siin pannakse käima kell, siis komisjoni esimees karjub üle, kui sa tahad küsida. Ütleb, et "ma ei anna sulle sõna", kuigi sa oled küsimuse järjekorras esimesena näiteks," rääkis põhiseaduskomisjoni liige, Reformierakonna juht Kaja Kallas.

"Opositsioonil on selge ja kindel eesmärk läbi kukutada istungit ja seda nemad meelsasti teevad, sest nad karjuvad, nad räägivad vahele, nad ei järgi reglementi," kommenteeris põhiseaduskomisjoni kuuluv keskerakondlane Maria Jufereva-Skuratovski.

Pärast keskpäeva võeti vaheaeg. Kell 13.10 pidi istung jätkuma, kuid koalitsioonist polnud kõik kohal.

"Meil on sulle juhuslikult uudis. Kuna me astusime kõik välja ja sind sees ei ole, siis kvoorumit pole ja komisjoni istung katkes. Midagi ei ole teha," ütles põhiseaduskomisjoni aseesimees, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Lauri Läänemets istungiruumist väljudes.

"No meie läheme tagasi. /.../ Te võite parlamenti alandada. Sa alandasid parlamenti täna ikka korralikult. Madallend! Häbiväärne! Häbiväärne! Revolutsiooniliste madruste stiil parlamendis! Sa ei ole varsti enam sotsiaaldemokraat oma käitumiselt, vaid revolutsiooniline madrus, kellel on punane lips ja punane lint ka veel," ütles põhiseaduskomisjoni esimees, EKRE liige Anti Poolamets Läänemetsale.

Läänemets ütles, et riigikogu kodu- ja töökorra seaduse järgi on komisjon erakorralisel istungil otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole koosseisust.

Poolamets ütles, et vaheajal otsustasid koalitsioonisaadikud hoopis ise, et istung jätkub reedel.

"Me anname veel ühe võimaluse nendele, kes tahavad oma ettepanekuid tutvustada. Ja me teeme seda homme elektroonilises keskkonnas," ütles Poolamets.

"Kas sa kavatsed Teamsis siis inimeste mikrofone hakata välja lülitama?" küsis seepeale põhiseaduskomisjoni liige, reformierakondlane Valdo Randpere.

"Just nimelt. Kui sa räägid üle aja ja segad koosolekut, siis loomulikult ma võtan sult sõna ära," vastas Poolamets.

Poolamets ei soostunud ütlema, millisel kujul tahaks koalitsioon kolmapäevaks tuhanded parandusettepanekud riigikogu saali saata. Läänemetsa hinnangul aga tahab koalitsioon rühmitada parandusettepanekud nii, et need, mis abielu ei puuduta, läheksid ühise rühmana suures saalis mahahääletamisele.