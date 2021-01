Opositsioonisaadikud on riigikogu põhiseaduskomisjoni eelmise nädala töö kohta esitanud riigikogu juhatusele praeguseks üle kümne protesti. Mäletatavasti kehtestas EKRE esindajast põhiseaduskomisjoni juht Anti Poolamets komisjonis korra, kus iga abielureferendumi eelnõule muudatusettepanekute esitaja sai nende tutvustamiseks viis minutit. Opositsioonisaadikute sõnul oli selline piirang seadusevastane, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samuti ei olda rahul, et füüsilise istungi asemel korraldas Poolamets olukorra enda kontrolli all hoidmiseks istungi üle interneti, kus opositsioonisaadikud sõna ei saanud. Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa (EKRE) sõnul riigikogu kodu- ja töökorra seadust siin rikutud pole, sest tema hinnangul on seaduse mõte riigikogu töö sujuv korraldamine, ent opositisiooni eesmärk oli antud juhul tuhandete muudatusettepanekutega töö takistamine.

"Obstruktsioon on loomulikult opositsiooni üks töövahend, aga see peab jääma mõistlikkuse piiridesse, see ei saa muutuda iseenesest niivõrd suureks, et ta juba täiesti paneb seisma parlamendi töö," ütles Põlluaas.

Seederi sõnul lähtub komisjoni esimees riigikogu töövõime säilitamisest.

"Loomulikult komisjoni esimees, koosoleku juhataja, igakordselt langetab otsuse, korraldab nii, et komisjon oleks töövõimeline, et riigikogu oleks töövõimeline, et riigikogu töö ei oleks pärsitud," ütles Seeder.

Seederi hinnangul pole seaduserikkumist ka selles, et komisjon otsustas tuhanded muudatusettepanekud rühmitada kokku viieks ettepanekuks, millega kolmapäeval suurde saali minnakse. Seederi sõnul on sarnaseid rühmitamisi tehtud ka varem ja riigikogu otsuste õiguspärasust saavad kontrollida teised institutsioonid.

"Õiguskantsleril on võimalus protestida, läbi vaadata, kui on vastuolu põhiseadusega. Riigikohus saab menetleda, kui riigikohtu poole pöördutakse, kas õiguskantsler või riigikogu liige. Need mehhanismid on kõik olemas ja õiguskantsler ja riigikohus kindlasti on neutraalsed ja objektiivsed selle protsessi hindajad," rääkis Seeder.

Riigikogu reformierakondlasest aseesimees Siim Kallas ütleb, et laias laastus on koalitsioonil kaks võimalust - kompromissi otsida või siis opositsioonist üle sõita.

"Kui sa nüüd valid selle, mida täna on valitud, et jõuga opositsiooni arvamusest üle rullida, siis sa pead seadusi rikkuma ja neid on nüüd siis massiliselt rikutud," sõnas Kallas.

Õiguskantsler Ülle Madise oma vaadet tänase seisuga avalikult välja öelnud ei ole. Riigikogu juhatus koguneb opositsioonisaadikute proteste arutama teisipäeval.

Jõks: muudatusettepanekute kimpu sidumine võib olla seadusevastane



Vandeadvokaadist endine õiguskantsler Allar Jõks ütleb, et tema hinnangul võib muudatusettepanekute kimpu sidumine ja viieks jaotamine olla seadusevastane. Ta lisab siiski, et seda, kas siin on oluline riklkumine, millega peab riigikohtu poole pöörduma, otsustab õiguskantsler.



"Mitte igasugune menetlusreeglite rikkumine ei anna õiguskantslerile õigust riigikohtusse pöörduda. See peab olema oluline. Antud juhul mulle endale tundub, et see kimpu sidumine viieks ja viie muudatusettepaneku hääletamine võib olla küll seadusevastane," lausus Jõks.