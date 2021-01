Reps: meie huvi on minna Reformierakonnaga liitu, kui selles on ka Isamaa

Keskerakonna aseesimees ja Keskerakonna poolt läbirääkimisi juhtiv Mailis Reps ütles kolmapäeva lõuna ajal, et erakonna huvi on teha võimuliit koos Reformierakonna ja Isamaaga.

"Meie huvi oleks minna Reformierakonnaga liitu siis, kui selles on ka Isamaa. Meil on olnud senises koalitsioonis Isamaaga koostöö konstruktiivne ja hea ning pole mingit põhjust meie koalitsioonipartnerit reeta. Seetõttu on meie soov minna koalitsiooni, kuhu saaksime võtta oma koalitsioonipartneri kaasa," sõnas Reps.

Selline koalitsioon oleks üllatav, kuna Keskerakonnal ja Reformierakonnal on kahepeale juba niigi 59 kohta. Isamaa 12 kohta tõstaks selle koalitsiooni koguni 71-le ning jätaks opositsiooni EKRE ja sotsid kokku 30 kohaga.

Samas annaks saaks selline võimuliit juba riigikogus presidendi ära valida. Presidendi valimiseks on vaja kahe kolmandiku ehk vähemalt 68 saadiku toetust.

"See ei vasta tõele," ütles Reps vastuseks küsimusele, et Keskerakonna poolt seatakse peaministrikandidaadina üles tema. "Vastab tõele see, et Keskerakonna poolt läbirääkimisi juhin mina."

Uudis on täiendamisel