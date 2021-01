Mikser: Reps tahab tegelikult nurjata Seederi ja Kallase kõnelusi

Euroopa Parlamendi ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liige Sven Misker leiab, et Mailis Repsi ootamatu ettepaneku taga teha Keskerakonna võimuliit koos Reformierakonna ja Isamaaga on tegelikult soov nurjata Reformierakonna ja Isamaa kõnelused.

"See on Repsilt-Keskilt huvitav ja esmapilgul ootamatu, aga tegelikult siiski üsna läbinähtav taktikaline gambiit," märkis Mikser.

Mikseri sõnul on Isamaa vähemasti selle esimehe Helir-Valdor Seederi isikus kirglikult klammerdunud senise koalitsiooni külge ja vältinud mistahes kontakte Reformierakonnaga, et mitte anda Keskerakonnale alibit otsimaks alternatiivi.

"Isamaa kirglik embus sobib teatud mõttes ka Keskerakonnale, sest niikaua, kuni Seeder Kallasega ei räägi, pole ka Reformierakonnal muud viisi valitsusse pääsemiseks, kui püüda teha kaksikliit Keskerakonnaga."

Mikseri sõnul on Keskerakond nüüdseks otsustanud EKRE äravoolutorust alla lasta, mis tähendab vältimatult praeguse kolmikliidu lõppu ja peaks sundima ka Isamaa uusi variante otsima.

"Keskerakond loodab, et kui maalida Seederile ette pilt osalusest uues võimuliidus Keskerakonnaga, saab Isamaad niikaua passiivse ja kuulekana hoida, kuni Keskerakonna ja Reformierakonna liit on kindlalt tsementeeritud."

"Seejärel leitakse (kas enne ametlike koalitsioonikõneluste algust või nende kõneluste käigus), et 70-liikmeline kaolitsioon on siiski ülearu suur ja kohmakas, kõigile ei jagu positsioone ja pealegi on liberaalidel Isamaaga siiski ka ületamatud maailmavaatelised erinevused. Nii oleks tee kaksikliidule vaba," kirjutas Mikser.

Mida Mikser ei kirjuta on see, et kui Reformierakond ja Isamaa hakkaksid läbi rääkima, siis kutsutaks sinna kolmandaks osapooleks just sotsid ehk sünniks n-ö vana kolmikliit.