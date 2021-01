Karmo Tüür: anti-puutini loomine

Venemaa eriteenistused üritavad kogu aeg mõõta oma rahva meelsust. Võib oletada, et vähemalt üks osa eriteenistustest on jõudnud järeldusele, et vana juht on hääbumas ja vaja on otsida kedagi, kes oleks piisavalt anti-puutin, kommenteerib Karmo Tüür Aleksei Navalnõi ümber toimuvat.

Inimmõistus on üks kummaline loomake. Proovides enda jaoks arusaamatute nähtustega kuidagi üheskoos edasi elada, üritab ta nende taha mõelda välja mõelda mingisugusegi loogika. Mingi põhjusliku seose stiilis "ju siis nii oli saatuseraamatus kirjas". Mõtleb välja haldjad, kurja naabrinaise manasõnad või muud samaväärsed jumalused.

Vaadates seda, missuguse nürimeelse visadusega Venemaal võimul olevad eriteenistused Navalnõi nimelist loodusnähtust triigivad, loputavad ja klopivad, tekib samasugune hetk. Laiutad käsi ja mõtled – see kõik ei ole ju ratsionaalne. Mis võib siis selle taga ikkagi olla? No TEGELIKULT olla, teate küll (tervitusega kõigile vendadele vandenõuteoreetikutele!).

Kui muud pidepunkti pole, siis pöördub aju mineviku poole ja otsib sealt paralleele. Et kas on midagi sarnast juba varem olnud? Ning muidugi, kui vaja, siis leiab mingi analoogia, olgu see nii kistud kui tahes.

Alustuseks.

Venemaa puhul võib paljuski olla ebakindel, aga ühte võib väita kindlalt – sealsed eriteenistused üritavad kogu aeg mõõta oma rahva meelsust. Neil on oma sotsioloogilised uuringud, mida avalikkusega ei jagata, kuid mis väidetavalt olla küllalt pädevad.

Meenutuseks.

Jeltsini hääbumise ajal tegi see eri-sotsioloogiline kontor hämmastava järelduse: rahval on senisest presidendist villand. Seda võimalust saab ära kasutada, tuues võimule enda jaoks sobiv anti-jeltsin.

"Leitigi üks hallivõitu tegelane, nimeks Putin, kes toodi erioperatsiooni ehk Moskva plahvatuste ja teise Tšetšeenia sõja abil võimule."

Mõõdeti valmis selle antitegelase parameetrid ning hakati otsiva pilguga ringi vaatama, et kellega see matriits täita. Leitigi üks hallivõitu tegelane, nimeks Putin, kes toodi erioperatsiooni ehk Moskva plahvatuste ja teise Tšetšeenia sõja abil võimule.

Praeguseks.

Otsides nüüdsele tantsule ja tagaajamisele mingitki ratsionaalset põhjendust, võib ju oletada, et vähemalt üks osa eriteenistustest on jõudnud samasugusele hämmastavale järeldusele. Et vana juht on hääbumas, piisavalt suurel osal eliidist on tema poolt tekitatud probleemidest villand. Vaja on otsida kedagi, kes oleks piisavalt anti-puutin.

Järelduseks.

Jah, ma tean kui nõrk see seletuskäik on. Ma oskaks ise ka endale vastu vaielda. Aga jällegi ja ikkagi – see annaks "berliini patsiendi" ümber toimuvale mingigi ratsionaalse värvingu. Et miks teda nii reljeefselt, koomilisuseni silmatorkavalt jahitakse, otse-eetris arreteeritakse jne.

Kui see võiks olla tõeväärne stsenaarium, siis see tähendab seda, et vene eliidi, eriteenistuste sees on tugevaid erimeelsusi. Üks pool võib Navalnõid ette valmistada kui omamoodi "kolli", keda presenteerida teistele kui hirmsat alternatiivi laadis: "et kas te seda siis tahate või?".