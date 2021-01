Rootsi riigi peaepidemioloogi Anders Tegnelli sõnul on koroonaviiruse epideemiaga võitlemiseks näomaskide kandmine poliitiline küsimus.

Näomaskide kasutamine on Tegnelli sõnul tugevalt poliitiline teema. Paljudes riikides on maskid kohustuslikud, kuid koroonaviirus levib edasi.

"See näomaskide kasutamine on hiiglaslik eksperiment, kuid seda ei arutata. Selle asemel nähakse Rootsit erandina," ütles Tegnell.

Rootsi tervishoiuamet on andnud soovituse kasutada näomaski tipptundide ajal ühistranspordis.

Tegnell ei poolda uusi meetodeid koroonaviiruse epideemia leviku pidurdamiseks Rootsis.

Selle asemel tuleks Tegnelli sõnul olemasolevaid meetmeid paremini kasutada. Näiteks kaugtöö on Rootsis kevadise perioodiga märkimisväärselt vähenenud, ehkki inimeste omavaheliste kontaktide vähendamine on üks tõhusamaid meetodeid koroonaviiruse leviku pidurdamiseks.

Intervjuus Svenska Dagbladetile ütles Tegnell, et koroonaviiruse epideemia ohu tunnused ilmnesid alles pärast nakkuspuhangut Itaalias.

"Hiina näis koroonaviiruse epideemiat hästi kontrollivat ja lootsime siis, et olukord jääb mujal maailmas stabiilseks. Kuid see lootus kadus, kui nägime, kuidas koroonaviirus Itaalias levis. Seda, et epideemia nii äärmuslikuks muutub, ei näinud keegi ette, "ütles Tegnell.

Tegnelli sõnul töötab koroonaviirus nüüd teisiti kui näiteks gripp ja HIV.

"Tundub, et koroonaviirus levib superinfektsioossete tegurite kaudu laialdasemalt kui teised haigused," ütles Tegnell.

Tegnelli sõnul hoidis Rootsi tõhusalt ära koroonaviiruse leviku Alpide suusakuurortidest Rootsi, problemeiks sai viiruse levik mujalt, näiteks Ameerika Ühendriikidest.

Tegnell leidis samuti, et eakate hoolitsemine oleks võinud olla Rootsis tõhusam.

Tegnelli sõnul võib koroonaviiruse epideemia lõppu oodata siis, kui suurem osa elanikkonnast on nakkuse vastu vaktsineeritud.