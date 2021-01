USA presidendil Donald Trumpil on teisipäeval viimane täistööpäev ning samal ajal valmistutakse pealinnas Washingtonis Joe Bideni ametisse vannutamiseks. Turvanõuded on seekord äärmiselt karmid ja kesklinn põhimõtteliselt lukus.

Biden lahkub USA aja järgi pärastlõunal koduosariigist Delaware'ist ja reisib pealinna Washingtoni. Biden on tuntud rongiarmastaja, kuid seekord on ta julgeolekuohu tõttu otsustanud lennata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma arvan, et edastame maailmale täpselt selle sõnumi, mida soovime, ja teeme seda täpselt selles kohas, kus kaks nädalat tagasi toimusid halvad asjad. Ma arvan, et maailm näeb, et meie riigi põhiseadus ja demokraatia töötab," rääkis vabariiklasest senaator Roy Blunt.

Kaks nädalat tagasi toimunud mäsu tõttu Kapitooliumis on turvanõuded Washingtonis äärmiselt karmid ja kesklinn põhimõtteliselt lukus. Kohale on toodud 25 000 rahvuskaardi sõdurit. Föderaalne juurdlusbüroo on kontrollinud nende tausta, et vältida siseringi rünnakuid. Bideni ametisse vannutamise ajal on paljud metrooliinid ja sillad suletud. Piirkonda pääseb vaid salateenistuse loaga.

"Mul oli võimalus töötada salateenistusega kogu president Obama ja asepresident Bideni ametiaja jooksul ja ma ei tea professionaalsemaid ja pädevamaid mehi ja naisi. Seega, ma olen kindel, et nad teevad kõik võimaliku, et inimesi kaitsta," ütles endine Valge Maja nõunik Valerie Jarrett.

Kapitooliumi ja Washingtoni monumendi vahele on paigutatud 200 000 lippu, et tähistada inimesi, kes seal tavaliselt seisaksid.

"See saab olema enneolematu olukord, nii turvanõuete kui ka pandeemiamure tõttu," kommenteeris Brookingsi instituudi vanemanalüütik John Hudak.

Biden plaanib oma kõnes pöörduda ametist lahkuva presidendi Donald Trumpi toetajate poole ja rääkida ühtsusest.

"Ma räägin nii Joe kui ka enda eest ja ütlen, et liigume kolmapäeva poole teadmisega, et oleme tööks valmis. Meil on vaja palju ära teha. See ei saa olema lihtne, nagu oleme juba varem öelnud," rääkis valitud asepresident Kamala Harris.

Oma pöördumise Valgest Majast lahkumise eel tegi ka senine esimene leedi Melania Trump.

"Nüüd, kui Donaldi ja minu aeg Valges Majas saab läbi, mõtlen kõigile inimestele, keda olen oma südames koju toonud, ja nende uskumatutele lugudele armastusest, patriotismist ja otsustuskindlusest," rääkis ta.

President Trump ei osale Bideni ametisse vannutamisel ja läheb Floridasse oma Mar-a-Lago kuurorti juba enne selle algust. Viimasel täistööpäeval annab ta armu pea 100 inimesele. USA meedia andmetel ei ole nende seas ta isikliku advokaadi Rudy Giuliani ja endise Valge Maja nõuniku Steve Bannoni nime. Samuti ei kavatse ta ennetavalt anda armu endale ega oma pereliikmetele.